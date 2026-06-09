Programación del Primer Festival Nacional de Coros en homenaje a Modesta Bor (+PDF) 🗓

Este 15 de junio se cumplen 100 años del nacimiento de Modesta Bor, una de las figuras más relevantes de la música venezolana en el siglo XX. Agrupaciones y amantes de la música coral se preparan para celebrar la fecha con un homenaje nacional que incluye el Primer Festival Nacional de Coros, promovido por la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y un concierto especial a cargo del Ensamble Contemporáneo de Caracas. Le invitamos a conocer la programación.



De acuerdo con la agenda de actividades para este homenaje, el Primer Festival Nacional de Coros reunirá a más de 50 agrupaciones corales, que se presentarán tanto en Caracas como en los estados Lara, Nueva Esparta, Falcón, Mérida y Portuguesa, además de otras actividades artístico-formativas.

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