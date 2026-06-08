Nayeh Anzola habla sobre nuevas jornadas de la cátedra Grotowski en Caracas 🗓

La productora de la Cátedra Grotowski conversó con Noticiero Cultura Al Día sobre la segunda jornada del Laboratorio Cuerpo-Memoria, un encuentro gratuito que reunirá a artistas escénicos del 13 al 20 de junio en el Teatro Luis Peraza para honrar el legado del maestro Guillermo Díaz Yuma y profundizar en el método del director polaco.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Juan Cano

Puedes escuchar la entrevisa aquí:

“Primero es no pensar y hacer, agradecido por el entrenamiento primero“, sentenció Nayeh Anzola, productora de la Cátedra Grotowski, durante una entrevista concedida al Noticiero Cultura Al Día con la periodista Oriana Chirinos. La conversación, que se emitió en vivo, sirvió como antesala para anunciar la segunda jornada del Laboratorio Cuerpo-Memoria, una experiencia de formación, investigación y creación escénica que se desarrollará desde el 13 de junio hasta el 11 de octubre en los espacios del Teatro Luis Peraza, sede del Centro de Creación Artística TET, ubicado en Los Chaguaramos, Caracas, al lado de la Iglesia San Pedro.

La cita, que promete ser un hito en el calendario teatral venezolano, se estructura en dos grandes momentos: una primera etapa de actividades gratuitas abiertas al público general (del 13 al 20 de junio), seguida de un laboratorio de montaje intensivo (del 23 de junio al 6 de septiembre) que culminará con una temporada de funciones en septiembre. En diálogo con Chirinos, Anzola desglosó los pormenores de una iniciativa que no solo busca formar artistas, sino también honrar la memoria de uno de los referentes más importantes de las artes escénicas del país: el maestro Guillermo Díaz Yuma (1949-2025).

Un legado que viene del trópico: ¿Qué es la Cátedra Grotowski?

Para quienes se asoman por primera vez a este universo, Anzola explicó que la Cátedra Grotowski nació en el año 2011 como un proyecto dentro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) . “Fue un proyecto desarrollado y liderado por la maestra Diana Peñalver, el maestro Guillermo Díaz ‘Chuma’ y la maestra Adriana Issa”, relató Anzola durante la entrevista. La cátedra surgió con la intención de generar conversación en torno a la tradición del director polaco Jerzy Grotowski, pero con una mirada situada, preguntándose cómo se asumen estas premisas “acá desde Venezuela, desde el trópico” .

Grotowski, revolucionario del teatro del siglo XX y creador del concepto del “teatro pobre” , postulaba que el actor es el único elemento indispensable en una puesta en escena. Su método, descrito en su obra seminal Hacia un teatro pobre (1968), no es una colección de técnicas, sino una “vía negativa” enfocada en eliminar las resistencias orgánicas del actor para llegar a un estado de “transiluminación” o entrega total . “Aquí lo maravilloso es que están convocados no solo actores ni hacedores de teatro, sino también artistas de la danza, del circo, porque es el cuerpo y la poética del cuerpo como pregunta”, destacó Anzola.

A lo largo de su historia, la cátedra ha logrado traer a Venezuela a figuras de talla internacional como Eugenio Barba (fundador del Odín Teatret), Thomas Richards,Dariusz Koczynski y Ludwig Flassen, quienes realizaron jornadas de dos semanas en el país. Anzola recordó con emoción esas experiencias: “Estuvo con nosotros acá Eugenio Barba con el Odín Teatre, toda la agrupación completa. Una experiencia maravillosa”.

Segunda jornada: “Del atleta del corazón al poeta del alma”

La edición 2026 del laboratorio lleva por título “Del atleta del corazón al poeta del alma” , una frase que evoca el tránsito que Grotowski proponía para el artista escénico: del entrenamiento físico riguroso (el atleta) hacia la sutileza espiritual y expresiva (el poeta) . Anzola detalló que, a diferencia de la primera jornada realizada en 2025 (que funcionó como un reencuentro y una muestra inicial), este año se propone una profundización en el proceso de montaje.

El texto base sobre el cual trabajarán los participantes será La máquina Hamlet de Heiner Müller, una versión radical y fragmentaria del clásico shakesperiano. “La idea es profundizar en las premisas de trabajo dirigidas por la maestra Diana Peñalver a partir del postulado de Jerzy Grotowski y ahora conversando con este texto de Müller, que es bastante particular”, explicó la productora.

El laboratorio de formación, que se llevará a cabo entre junio y septiembre, ya cerró sus postulaciones con una recepción que superó las expectativas. “Alrededor de 60 personas se postularon. Es como ‘Dios mío, no queremos decirle que no a nadie’. Hay una selección porque no podemos hacer un supermontaje con 60 personas, pero estamos generando estrategias para poder trabajar con todos”, confesó Anzola, evidenciando la necesidad latente de espacios de formación actoral de alta exigencia en el país.

Programación gratuita: Conferencias, exposiciones y homenajes

Del 13 al 20 de junio, las puertas del Teatro Luis Peraza estarán abiertas de par en par para el público general con una agenda cargada de simbolismo y pedagogía. Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de los perfiles de Instagram @centrotet y @espaciocuerpometáfora.

La programación inaugural incluye:

Exposición “50 años del Laboratorio Jerzy Grotowski” : Una muestra documental donada por la Embajada de Polonia, que repasa la historia del laboratorio polaco y su impacto mundial.

Homenaje al Maestro Yuma: Se inaugurará la exposición audio-fotográfica y audiovisual “Del atleta del corazón al poeta del alma” , dedicada al legado de Guillermo Díaz Yuma, quien falleció en 2025. Yuma fue cofundador de la cátedra y director del Centro TET, además de ser una figura clave en la adaptación del método grotowskiano en Venezuela .

Conferencias especializadas

La maestra Diana Peñalver ofrecerá una conferencia dedicada a la memoria de Yuma.

Humberto Díaz (integrante del elenco TET) hablará sobre “La poética del actuante”, retomando una conferencia que ofreció en 2011 para actualizar el diálogo.

Jariana Armas explorará “El juego en el teatro”.

Mesas de diálogo: Contarán con la participación de referentes de la escena nacional como Xiomara Moreno, Julie Barnsley, Juan Carlos Linares, Gloria Núñez, Jericó Montilla, y una conexión especial con Carlos Sánchez Torrealba, quien se encuentra fuera del país pero se unirá al homenaje.

La importancia del entrenamiento y la cita final en septiembre

Oriana Chirinos, conductora del espacio, preguntó sobre la dureza del proceso de entrenamiento, a lo que Anzola respondió afirmando la rigurosidad del método. “Todo era la teoría y los métodos de Grotowski; para todas las personas en las artes y el teatro es un proceso del cuerpo primero, la voz primero, y luego vienen las ideas, las imágenes. Primero es **no pensar y hacer”, enfatizó.

El trabajo en el laboratorio estará dirigido por Diana Peñalver y se centrará en explorar el “cuerpo como territorio poético”. El proceso incluye entrenamiento vocal, físico, construcción de dramaturgia del movimiento y la búsqueda de la “presencia escénica” tan característica de la tradición grotowskiana.

Finalmente, Anzola hizo un llamado a no perderse el fruto de este trabajo. Quienes no puedan participar en el laboratorio cerrado tendrán la oportunidad de ver el resultado en escena durante el mes de septiembre. “La temporada la comenzamos a partir de la segunda semana de septiembre durante todo el mes, sábados y domingos en el Centro TET”, confirmó. La cita será para apreciar La máquina Hamlet y también La Charca Inútil, una pieza emblemática del repertorio del fallecido maestro Guillermo Díaz Yuma, que se presentará en octubre.

“Los invitamos a que vean la programación, tomen nota y digan ‘voy’, y se llegan al TET. Los vamos a esperar con las puertas abiertas”, concluyó Nayeh Anzola.