Gran fiesta del joropo “Raíz y Vuelo” en la Hacienda Ibarra se repetirá este domingo 🗓

La restaurada Hacienda Ibarra, ubicada en la Ciudad Universitaria de Caracas, se convertirá este fin de semana en escenario para el reencuentro con la danza, la música y el patrimonio cultural venezolano a través del espectáculo “Raíz y Vuelo, un joropo en el tiempo”, producido por la Compañía Nacional de Danza, que servirá para honrar a las madres en su día. La propuesta artística tendrá funciones este sábado 9, a las 6:00 de la tarde, y el domingo 10, a las 5:00 p. m., con entrada gratuita.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Mónica Sánchez)

Luego de un recorrido realizado la noche de este viernes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó la importancia de esta experiencia escénica y extendió la invitación al público caraqueño a disfrutar del montaje: “¡Qué bonito el joropo que bailas tú, que bailo yo, que bailamos todas y todos bajo el mismo sol de nuestra tierra! Hemos presenciado un acto extraordinario que va a continuar este fin de semana. No se lo pierdan. Traigan a sus madres en su día; se lo van a agradecer. Es un extraordinario regalo”, comentó emocionado.

Un espectáculo para la memoria colectiva

La programación se enmarca en la conmemoración por los 20 años de la Compañía Nacional de Danza (CND) y los dos años de recuperación de este emblemático espacio histórico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Bajo la batuta del maestro Oscar Lista y el impecable trabajo coreográfico liderado por Juan Montoya, María Gómez, Ledy Rivera y Naumaglin Morillo, el montaje describe un recorrido por las distintas variantes joroperas bailadas en varias regiones del país, realzadas bajo el encanto antañón de la Hacienda y sus cuidados detalles de época.

El espectáculo transforma la arquitectura de la antigua casona en una experiencia inmersiva, donde el joropo se convierte en hilo conductor de la memoria colectiva. La viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, resaltó el valor identitario de la propuesta y el recorrido musical que ofrece a los asistentes: “Queremos invitarlos a que vengan a disfrutar de esta propuesta maravillosa, un paseo por nuestros joropos, sus distintos géneros, para que vengan a conocer y disfrutar de lo que somos, de nuestra música, de nuestra identidad y sentirnos orgullosos de nuestro país a través de su música”, manifestó.

Asimismo, Anaisa Castillo, presidenta de la Compañía Nacional de Teatro, señaló que la obra constituye una celebración de la trayectoria artística de la CND y un homenaje al joropo venezolano: “Es un recorrido por seis joropos venezolanos, una historia que te va llevando por toda esta hacienda y termina en una gran fiesta de joropo”, afirmó.

Luego del éxito alcanzado en su estreno, el elenco de Danza Tradicional de la Compañía Nacional de Danza regresa a la Hacienda Ibarra para rendir ese merecido homenaje al baile nacional venezolano para exaltar el valor universal de esta expresión cultural, recientemente reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La puesta en escena ofrece un recorrido inspirado en los ciclos de la vida, a través de seis variantes fundamentales del joropo Jorconiao, Central, Oriental, Guaribero, Andino y Llanero, permitiendo al público apreciar la riqueza y diversidad cultural que sostiene la identidad venezolana.

El montaje también destaca por su riqueza musical, gracias a la participación de los músicos de la CND y artistas invitados como Edwuar Bogado, Darwin Guevara y Leonard Apure, quienes interpretan en vivo las melodías que acompañan cada cuadro coreográfico.