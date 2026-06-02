Convocan a participar en los Premios Stefania Mosca 2026 🗓

Desde este martes 2 de junio y hasta el 20 de julio, el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca 2026 recibirá las postulaciones de escritoras y escritores nacionales y extranjeros residenciados en el país para competir en las categorías de Narrativa, Poesía, Crónica y Ensayo.

Texto: Diario Vea

En esta edición, serán premiados el 1º y 2º lugar de cada categoría y todas las obras ganadoras serán publicadas por el Fondo Editorial Fundarte, informó la Fundación para la Cultura y las Artes a través de Instagram.

De acuerdo a las bases del concurso, solo podrán participar obras escritas en español, inéditas, no premiadas anteriormente en otro concurso literario ni sujetas a compromiso de edición. Asimismo, podrán participar autores que hayan sido ganadores de este concurso, pero solo en aquellos géneros en los que no hayan resultado premiados.

Cada participante podrá presentar a concurso solo una obra, en una sola categoría. La extensión mínima para todas las categorías es de 50 cuartillas. La recepción de los manuscritos se realizará exclusivamente a través del correo electrónico stefania.mosca.premio@gmail.com.

En el asunto del correo deberá colocarse lo siguiente: Stefania Mosca 2026, categoría (indicar aquella en la que se desea inscribir la obra).

Las y los aspirantes deberán enviar dos (2) archivos adjuntos, ambos en formado PDF: