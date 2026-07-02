Cultores de la Ruta de la Esperanza llevaron arte y abrazos a La Pastora, Sucre y Altagracia

Con la firme convicción de que el arte es un bálsamo para el alma en tiempos de adversidad, el programa La Ruta de la Esperanza mantiene su recorrido por campamentos transitorios establecidos en Caracas a fin de ofrecer, a través de actividades artísticas y lúdicas, oportunidades para la gestión efectiva del estrés provocado por el doble sismo del pasado 24 de julio.

Texto y Fotos: Misión Cultura

Esta iniciativa sociocultural promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura, junto al Gobierno de Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, brinda contención emocional y espacios de sanación a las familias afectadas por los recientes eventos telúricos. En especial, se enfoca en niños y niñas, quienes requieren espacios para el juego y otras dinámicas que los ayuden a manejar, según su edad, los efectos del evento natural.

Este martes 30 de junio, la ruta llenó de sonrisas y calor humano a las parroquias La Pastora, Sucre y Altagracia. En el caso de la primera, fue abordado nuevamente el Colegio República de Bolivia, un recinto educativo que por unas horas se transformó en un escenario de asombro y genuina diversión. En este espacio, la agrupación Circo Micelio hizo lo propio para cautivar a grandes y chicos, con una presentación que permitió a los presentes desconectarse de la contingencia y reconectar con la vitalidad y el optimismo propio de nuestra identidad.

Posteriormente, los malabares y la magia se trasladaron al emblemático Parque del Oeste Alí Primera. En este pulmón vegetal de la parroquia Sucre, las familias pudieron disfrutar de una nutrida programación formativa y artística de la mano de Arena Creativa, colectivo que impulsó el rescate de nuestras raíces con actividades recreativas y un taller de elaboración de papagayos. La magia de las tablas se hizo sentir con la agrupación Tanteo Teatro y la narradora oral Virginia Gallardo, con su repertorio de Cantos y cuentos.

El toque de gracia amorosa y destreza lo aportó Pedrito Arbolito, quien con su espectáculo logró arrancar aplausos y avivar la ilusión entre los más pequeños.

Para cerrar esta agenda de amor y solidaridad, las brigadas culturales del programa llegaron al campamento transitorio instalado en las inmediaciones del Panteón Nacional, parroquia Altagracia, para llevar un mensaje de aliento directo a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Allí, Arena Creativa continuó su labor con dinámicas de pintura, la creación de papagayos y juegos tradicionales, dirigidos a fomentar el encuentro pacífico y la integración. La velada culminó con la intervención de la narradora oral Martha González, acompañada nuevamente por la energía desbordante del Circo Micelio, en un final donde la imaginación sirvió de refugio seguro.

El desarrollo de La Ruta de la Esperanza, que prevé seguir esta semana por las parroquias San Juan, San Agustín, 23 de Enero y Santa Teresa, ratifica el compromiso profundo y humanista de los cultores, artistas e instituciones con el bienestar emocional del pueblo venezolano. A través de este programa, se demuestra una vez más que la solidaridad comunitaria y la recreación son herramientas poderosas para contribuir al restablecimiento de la tranquilidad y acompañar a las familias en el camino hacia la plena recuperación.