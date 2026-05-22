La comunidad es la protagonista en la segunda fase del Festival de Calle, Comuna, Cultura y Paz

Tras culminar con su proceso formativo, la organización del Festival de Calle, Comuna, Cultura y Paz avanzó hacia su segunda etapa: la fase comunitaria. Así, cada consejo comunal de la parroquia Altagracia, en Caracas, asume el protagonismo para presentar ante sus comunidades las muestras artísticas resultantes de los talleres-montaje.

Texto y Fotos: Misión Cultura Esta celebración local permitirá, además, integrar el nuevo talento surgido del aprendizaje pedagógico con las agrupaciones culturales estables que ya hacen vida en la parroquia, para consolidar de ese modo la identidad del territorio mediante nueve presentaciones desplegadas en distintas comunas.

La agenda de esta segunda fase empezó este viernes 22 de mayo con una oferta cultural que se inició a las 2:00 p. m. en la Biblioteca Nacional, espacio del Consejo Comunal Casco Histórico, con la puesta en escena de la obra “Una sola carne bajo el sol”. Posteriormente, a las 3:30 p. m., la Casa de Autogobierno del Consejo Comunal Corazón de Altagracia fue el escenario de la pieza “Al principio era el Silencio”, para luego concluir la jornada a las 6:00 p. m. con la presentación de “Raíces en venta”, en el Edificio Corpe II, perteneciente al Consejo Comunal Balconcito V.

El despliegue escénico continuará el sábado 23 en el lobby de la Sala Situacional del Consejo Comunal Panteón, donde el público podrá disfrutar a las 3:30 p. m. de la obra “El abrazo de las dos guardias”. Una hora más tarde, a las 4:30 p. m., la plazoleta de la sede de la Misión Cultura será el escenario para “La Indolencia”.

La programación del día cerrará a las 6:00 p. m. con “Recetario de Cuidados”, en la Plaza Carmen Rendiles, del Consejo Comunal La Trilla.

Finalmente, este festival culminará el domingo 24 de mayo con tres exhibiciones. A las 3:00 p. m., el edificio Altagracia, del Consejo Comunal Victoria de Altagracia, presentará la obra “El cruzao venezolano”, mientras que a las 4:30 p. m. se efectuará la presentación de “Las esquinas de la vieja Altagracia”, en el Edificio Castel Grande.

El cierre dominical se dará a las 6:00 p. m. al ritmo de la coreografía contemporánea “Tamarindo”, que tomará los espacios de la cancha de Providencia en la comuna Zona Norte.

De manera protagónica concluirá este encuentro de cierre en diversos puntos estratégicos del circuito Simón Bolívar, para visibilizar y celebrar de forma masiva el talento colectivo de la parroquia Altagracia.