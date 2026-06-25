Jorge Rodríguez: Hay 188 personas fallecidas y 2.927 familias damnificadas tras los terremotos del miércoles (+Video)

El Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves a la 1:20 de la tarde que se reportan 188 personas fallecidas por la acción de los terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio. Hay 1.520 personas heridas, “ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento”. Se reportan 157 personas desaparecidas.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

“Si hay algún familiar que usted no se ha podido comunicar con él en las últimas horas, a través del sistema VenApp y a través de un número 0800 que vamos a disponer a partir de la tarde de hoy, usted puede reportar la desaparición de su amigo, de su familiar, de su ser querido. Hasta ahora hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos. Hemos contabilizado hasta este momento 2.927 familias damnificadas en total”.

“A esta hora la infraestructura afectada o perdida corresponde a 250 edificios, y principalmente estos edificios dañados o deteriorados”. Indicó que la mayoría de las edificaciones dañadas están en el estado La Guaira, especialmente en las zonas de Caraballeda y Playa Grande.

Jorge Rodríguez, 25 de junio de 2026, declaraciones tras terremotos en Venezuela (completo)

Ocho hospitales fueron afectados; “algunos han debido ser evacuados, llevando los pacientes a otros hospitales y también se está atendiendo a los médicos y a los pacientes en lo que tiene que ver con insumos médicos, con medicinas, con hidratación”.

“Hay 20 centros comerciales deteriorados, 68 obras de infraestructura dañadas también, es decir, 346 obras de infraestructura en total dañadas”, aseguró.

Indicó que estamos viviendo “la más grave contingencia que haya vivido nuestro país desde el punto de vista de desastres naturales en los últimos 30 años”. Tras los dos terremotos principales de este 24 de junio, se han generado 138 réplicas “que han generado una situación de grave afectación en importantes zonas del país que ha obligado a la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez, a declararlos zonas de desastre natural”.

En este momento, la presidenta encargada “se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo que ha ocurrido allí en ese estado”.

Pidió estar unidos y “dejar de lado cualquier forma de diatriba; es dejar de lado cualquier forma de situación, posición, opinión que nos divida y convertirnos en una sola fuerza, en una sola voz, en una sola persona, en un mar de brazos que colabore y atienda a las personas que han sufrido de forma directa los rigores de la tragedia. Esta es la hora de salvar vidas, esta es la hora de rescatar gente, esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas”.

Especialistas en rescate, nacionales e internacionales

A solicitud de la mandataria encargada, se han hecho presentes en el país grupos de rescate especializados internacionales, que trabajan junto con los grupos de rescate venezolanos traídos a través de un puente aéreo conformado por el comando unificado, que vienen de varios estados del país “para avocarse principalmente a la recuperación de personas en el estado La Guaira y en la Gran Caracas”.

“A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades designados por específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural”.

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo “atendiendo los centros de acopio que se van a disponer en escuelas, en universidades, en las distintas ONG destinadas para este tipo de actividades, la Cruz Roja Internacional, las distintas iglesias, y atender lo que se solicite, principalmente lo que tiene que ver con agua, con medicamentos, con colchones, con frazadas. Eso es muy importante que se entienda: que a pesar de que muchos quieren estar en el sitio de los eventos para poder actuar, la mejor forma de colaborar es tratando de ayudar con lo que se tenga a mano”.

Instó a “que se mantengan las personas en sus casas. Hoy no hay actividades docentes, hoy no hay tampoco actividades laborales, exceptuando, por supuesto, aquellas que se requieran para la atención de las contingencias; y que mantengamos la calma, que de este infortunio vamos a salir unidos todas y todos, que lo vamos a lograr. Así como hemos logrado vencer otros infortunios, este también será vencido por la acción de todas y de todos”.

Reiteró la petición de Delcy Rodríguez a las empresas privadas “para que, por la vía de alquiler de maquinaria amarilla, colaboren, coadyuven en el proceso de remoción de escombros en las zonas de desastres”.

Bono para quienes perdieron sus trabajos por el terremoto

Indicó que, además de los créditos para empresarios y comerciantes, por vía del sistema Patria se hará un abono especial para las trabajadoras y los trabajadores que perdieron su trabajo en los terremotos del día de ayer, 24 de junio del 2026.

“Insistimos en que su principal aporte es mantener la calma y mantener la unidad nacional. La presidenta Rodríguez declaró, como ya dije antes, una zona de desastre natural, pero el terremoto actuó con una inmensa agresividad sobre todo en el estado La Guaira. Y del estado La Guaira, las zonas que están tremendamente afectadas, con una situación realmente… me atrevo a catalogar de terrorífica, es la zona de Caraballeda y la zona de Playa Grande en Catia La Mar”.

“Tengan la certeza de que ante ese desastre, la unidad nacional y la fuerza de nuestro Estado, la fuerza de nuestra gente y la fuerza de la solidaridad internacional logrará rescatar con vida a la mayor parte de nuestras hermanas y nuestros hermanos, y logrará también la reconstrucción. Y de este infortunio, tengan la certeza que saldremos. Muchas gracias a todas y a todos”, dijo para terminar.