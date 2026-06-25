Cifra de personas fallecidas por sismos aumenta a 164 y 961 heridos, informa Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance este jueves 25 de junio a las 6 de la mañana, luego de los dos fuertes temblores que sacudieron al país, y destacó que «durante la madrugada se mantuvo contacto directo con el gobernador del estado La Guaira, Alejandro Terán, y el alcalde, José Manuel Suárez, en razón de que es una de las entidades declarada zona de desastre por la cantidad de edificios que colapsaron y donde debemos concentrar labores de rescate y búsqueda».

Texto: Alba Ciudad y VTV

Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, la jefa de Estado encargada, en un segundo balance preliminar, informó que van al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridos. Señaló que han estado en contacto con el gobernador del estado La Guaira, Alejandro Terán, y el alcalde del municipio Vargas, donde se están concentrando las labores de búsqueda y rescate.

Delcy Rodríguez informa de 164 fallecidos este 25 de junio 6 de la mañana tras terremotos

En Caracas colapsaron 10 edificios, explicó. Se están llevando rescatistas a ambos sitios desde otros puntos del país. Se está pidiendo al sector privado el alquiler de maquinaria amarilla, para acelerar los rescates de personas. “He mantenido contacto con la Almiranta Carmen Meléndez y con Nahum Fernández, así como con el alcalde del Municipio de Chacao, Gustavo Duque”, informó.

La mandataria nacional destacó que las labores de rescate siguen activadas las 24 horas, para atender las infraestructuras dañadas en la entidad guaireña, la cual declaró zona de desastres.

También informó que se va a crear un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tiene el país en el Fondo Monetario Internacional, que permita la reconstrucción de hospitales y la creación de viviendas para quienes perdieron sus casas.