Ministro de Salud: 235 fallecidos y 4 mil 300 heridos por doble terremoto

Lamentablemente sigue aumentando la cifra de fallecidos por el doble sismo ocurrido en Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio. Hasta las 7:00 de la noche de este jueves 25 del mes en curso, el Gobierno nacional contabilizaba 235 decesos y 4 mil 300 heridos. El balance lo ofreció el ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado.

Texto: Diario VEA

«Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendidos al corte de las siete de la noche del día de hoy, más 4.300 heridos, la mayoría leves; pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido intervenciones quirúrgicas. Y lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud», reveló faltando 20 minutos para las 9:00 de la noche en declaraciones telefónicas a Venezolana de Televisión, VTV.

Carlos Alvarado, ministro de Salud: Cifra de fallecidos asciende a 235 por sismos en Venezuela

Reiteró que la mayor cantidad de fallecidos y heridos se registraron en el estado La Guaira, el más golpeado por los fuertes movimientos telúricos.

Describió que en el litoral central los hospitales «están muy llenos de pacientes», por lo que implementaron la habilitación de hospitales de campaña, uno de ellos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB. «Hoy llegó un hospital de campaña de una empresa privada, de una clínica privada (…)». Dijo que también le llegó uno de estos centros desde Carabobo y se encuentra en Catia La Mar.

Anunció que este viernes la Cruz Roja venezolana instalará un hospital de campaña, con el objetivo de dar la mayor atención a La Guaira, que fue el estado más afectado.

Indicó que el sector público y privado están trabajando coordinadamente para garantizar atención médica. Señaló que se han conformado redes de atención. Manifestó que los que necesitan intervención quirúrgica salen directamente de La Guaira a un hospital de Caracas, y ahí estamos coordinando con todo el sistema para la atención adecuada a los pacientes».

Sobre la grave situación que se vive en el estado La Guaira, horas antes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, informó que más de 70 mil familias afectadas y más de 100 edificios colapsaron en esa región.