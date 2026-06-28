Delcy Rodríguez crea comisiones para evaluar viviendas afectadas, crear campamentos temporales y construir viviendas, y extiende suspensión de clases

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo a las 5:45 de la tarde la creación de dos comisiones que ayudarán a atender a las personas afectadas por la tragedia tras los dos terremotos del 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Delcy Rodríguez extiende suspensión de clases y crea 2 comisiones para atender víctimas

La jefa de Estado encargada anunció:

La creación de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de las viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio. Será presidida por Francisco Garcés y estará compuesta por varios ministerios, el Cuerpo de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, Funvisis y varias universidades, en articulación con gobernadores y alcaldes. “Hay mucho temor en quienes vieron su vivienda impactada”, explicó.

de las viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio. Será presidida por Francisco Garcés y estará compuesta por varios ministerios, el Cuerpo de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, Funvisis y varias universidades, en articulación con gobernadores y alcaldes. “Hay mucho temor en quienes vieron su vivienda impactada”, explicó. También se creará el Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios para quienes perdieron sus viviendas, y para la planificación y elaboración de construcción de viviendas en un lapso muy corto. Estará presidida por Jorge Rodríguez y su secretario ejecutivo será Héctor Rodríguez. Estará conformada por varios ministerios, vicepresidencia social, el Instituto para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena), la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y gobernadores de La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón, los alcaldes de Chacao y Vargas, la alcaldesa de Caracas, y el Jefe del Distrito Capital.

Además, informó lo siguiente: