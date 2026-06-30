Diosdado Cabello inspecciona la recepción y distribución de medicamentos en centro de acopio de La Carlota

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El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, inspeccionó este martes el centro de acopio de La Carlota. La actividad tuvo como objetivo verificar la recepción y distribución de suministros dirigidos a las familias afectadas por el sismo del pasado 24 de junio.

Texto: AVN / Fotos: Con el Mazo Dando

Durante el despliegue, la autoridad constató que los ciudadanos ubicados en los campamentos de La Guaira reciben asistencia médica integral de forma permanente. El Estado mantiene una revisión constante de los inventarios para asegurar el despacho continuo de fármacos destinados a pacientes con patologías crónicas como hipertensión y diabetes.

Diosdado Cabello inspecciona centro de acopio en La Carlota, 30 junio 2026
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El plan de contingencia también prioriza los casos de alta complejidad que requieren cuidados especializados dentro de las zonas afectadas. En este sentido, las instituciones públicas asignaron tratamientos oncológicos y medicamentos para la tiroides con una cobertura garantizada de tres meses, brindando tranquilidad a la población vulnerable.

Para optimizar la logística, el Ejecutivo implementó un sistema automatizado de seguimiento y control de insumos. Esta herramienta tecnológica permite monitorear en tiempo real el origen, tránsito y destino final de cada cargamento médico, lo que evita desvíos y asegura una distribución eficiente en las comunidades.

Al cierre de la jornada, se extendió un reconocimiento al trabajo coordinado entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rescatistas, policías y voluntarios. La labor conjunta y las donaciones de la ciudadanía han permitido mantener el flujo de asistencia humanitaria para responder con inmediatez ante la emergencia.

 

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