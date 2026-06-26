Incrementa a tres la cifra de fallecidos en Guatire tras sismo

Equipos de rescate localizaron este viernes el cuerpo sin vida de una tercera víctima en el municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda, entre los restos de una estructura colapsada por el sismo registrado el pasado miércoles 24 de junio.

Texto: Últimas Noticias

Las autoridades presumen que los restos corresponden a Víctor Tovar, un ciudadano reportado como desaparecido que se encontraba en el edificio de la empresa Pinlacas al momento del siniestro, estructura que sufrió un incendio y posterior desplome total. Sin embargo, corresponderá al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) determinar científicamente la identidad del cadáver.

Con este hallazgo, la cifra oficial de fallecidos en la jurisdicción asciende a tres, luego de que las dos primeras víctimas, ambos menores de edad, fueran encontradas durante las primeras horas de la emergencia.

El director de Protección Civil municipal, Carlos Toro, ofreció un balance detallado sobre el impacto del evento natural en la localidad.

Un total de 103 personas ingresaron al Hospital General Guarenas-Guatire con lesiones leves, fracturas y traumatismos. Gracias a un estricto protocolo de atención médica, la gran mayoría ya recibió el alta médica.

Asimismo, se registran 16 viviendas con daños de leves a moderados en sectores como Las Rosas, Valle Arriba y El Ingenio. Asimismo, 11 edificios presentan daños, aunque las evaluaciones técnicas de Ingeniería Municipal determinaron que, en su mayoría, las afectaciones corresponden a fachadas.

Las autoridades manejan un total de 584 personas afectadas, de las cuales 178 debieron ser evacuadas de forma preventiva y se encuentran refugiadas temporalmente en casas de vecinos y familiares. Se informó además que, debido a los daños estructurales del sismo, otro edificio colapsó este viernes, lo que obligó a la activación inmediata de los equipos de demolición controlada para mitigar riesgos en la zona.

Fase de evaluación

Bajo la supervisión directa del alcalde del municipio Zamora, Raziel Rodríguez, y en perfecta coordinación con la Gobernación de Miranda, más de 100 funcionarios y cuadrilleros operan de manera ininterrumpida con maquinaria pesada y camiones volteo en zonas críticas como el Casco Central, Castillejo y El Ingenio.

«Tenemos un gran despliegue del sistema de prevención, Policía Municipal, Policía de Miranda y Bomberos. Cada organismo de atención ha puesto su empeño para minimizar el impacto del evento y tratar que el municipio vuelva a la normalidad dentro de lo que cabe», destacó Carlos Toro.

Las autoridades gubernamentales hicieron un llamado a la calma a toda la población, asegurando que todos los niveles de gobierno se mantendrán desplegados en las calles ejecutando las fases de evaluación técnica, remoción de escombros y canalización de ayudas a los sectores afectados.