Delcy Rodríguez tras dos terremotos que afectaron el país: Anuncia activación del Estado Mayor y suspensión de actividades

La presidenta encargada informó a las 9:39 de la noche de este miércoles que “alrededor de las 6:00 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos: el primero de magnitud 7,2 y, seguidamente, uno de magnitud 7,5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de graves consecuencias que hay estados particularmente afectados”.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Indicó que en la ciudad capital, Caracas, “hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias”. También señaló que hubo afectados en los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Delcy Rodríguez tras dos terremotos ocurridos este 4 de junio de 2026

“El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de Protección Civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales”.

Servicios públicos y gas doméstico

“Tenemos afectaciones en servicios públicos. En las áreas de afectación y de derrumbe de edificios y viviendas, hemos desconectado el servicio de gas doméstico. Igualmente, en el estado La Guaira, en Caracas, hemos tenido afectaciones eléctricas, del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional”, indicó Rodríguez.

“En materia de agua también tenemos afectaciones en el estado Miranda, parte de Caracas, Falcón, Yaracuy, Zulia, La Guaira. Es el parte que tenemos hasta este momento”.

Metro y ferrocarril, suspensión de actividades

Indicó la presidenta encargada que “hemos suspendido igualmente el sistema Metro y ferrocarril para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura vital”.

“Quiero anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no cónsonas con servicios esenciales. Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes, lamentablemente, hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas”.

Indicó que “las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas. En este momento que está desplegado el sistema de Protección Civil y el sistema de Emergencia Nacional, tal como lo informó el vicepresidente de Política y Seguridad, nosotros estamos en la obligación de hacer la evaluación de potenciales daños en la infraestructura de vivienda”.

Estado Mayor

“Hemos decidido activar el Estado Mayor, que estará compuesto por el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello; el vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, Juan José Ramírez; el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez; el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, para, en su conjunto, atender y empezar a canalizar toda esta situación generada de estos dos sismos seguidos que sufrió hoy nuestro país”, indicó.

“He designado como autoridad única en este Estado Mayor para la contingencia al mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Sulbarán, con amplia experiencia para atender situaciones críticas de esta naturaleza. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”.

Gobiernos que ofrecen apoyo

“Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que, inmediatamente ocurrido estos sismos, se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo: Estados Unidos, Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas (ONU) y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela”.

También indicó que “hemos sido contactados de organismos multilaterales financieros para prestar apoyo a nuestra patria”.

Personal Médico

“Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto, para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados”, instruyó la Presidenta encargada de Venezuela.

Maiquetía

“Quiero informar que el Aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura”.

Reportes a través de la VenApp

También tenemos a disposición la herramienta del VenApp para que los ciudadanos, las ciudadanas que quieran reportar un familiar desaparecido o que quieran reportar una situación específica con su vivienda, puedan reportarlo inmediatamente a través de esta plataforma que ya está conectado con el Estado Mayor para atender esta coyuntura.

“Quiero, en unión nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el Gobierno Nacional, con los gobiernos regionales que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda”.

“¡En unión nacional, vamos a superar esta coyuntura! Y nuevamente agradecer, en nombre de Venezuela, a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias”, dijo Rodríguez para terminar.