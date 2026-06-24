Vicepresidente Cabello reporta sismo de 7 grados y activa cuerpos de seguridad

Un movimiento telúrico de magnitud 7 se registró a las 18:00 horas de este miércoles, afectando al Distrito Capital y a los estados Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira y Miranda. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que los cuerpos de seguridad se encuentran desplegados en el territorio nacional para atender las emergencias y evaluar los daños estructurales.

Texto: AVN

El balance gubernamental preliminar indica que existen diversas edificaciones en situación de riesgo de colapso debido a la intensidad del sismo. Ante esta coyuntura, las autoridades activaron los protocolos de contingencia de los organismos de protección civil y bomberos para inspeccionar las áreas afectadas y asegurar las condiciones de habitabilidad.

Como medida de seguridad inmediata y preventiva, el Ejecutivo Nacional autorizó la suspensión temporal del servicio de gas directo en un grupo de edificios residenciales y comerciales.

Esta disposición busca mitigar los riesgos de fugas o incendios mientras los equipos de ingeniería y rescate realizan las evaluaciones pertinentes en los inmuebles que presentan desprendimientos o grietas en sus fachadas y bases.

El vicepresidente sectorial exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y la tranquilidad durante el desarrollo de las inspecciones técnicas. Asimismo, las autoridades emitieron la recomendación formal de que la población permanezca en espacios abiertos y evite ingresar a estructuras comprometidas o retornar a sus hogares hasta que se certifique que el área es totalmente segura.