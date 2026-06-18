18 personas rescatadas en Chacao tras derrumbe de edificio por fuertes sismos

Hasta las 9 de la noche de este miércoles 24 de junio, 18 personas habían sido rescatadas en el municipio Chacao tras derrumbe de edificios en ese sector como consecuencia de los fuertes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron en el país, apenas unos minutos pasadas las 6:00 de la tarde. El anuncio lo hizo el alcalde de esa jurisdicción Gustavo Duque.

Texto: Diario Vea

“En este momento tenemos a más de 500 funcionarios haciendo las labores de rescate», dijo Duque, quien anunció que uno de los inmuebles colapsado lleva por nombre Petunia.

También dio a conocer que el edificio Don Pepe en Bello Campo está bastante afectado. «Se cayó una parte importante de el».

De igual forma enumeró que los edificios San Felipe I, Obelisco y Sayonara», sufrieron daños.

Invitó a quienes no hayan podido localizar a sus familiares a ir hasta las plazas de Los Palos Grandes y Altamira donde se encuentran punto de atención, también hay servicio médico, hidratación y baños.

Llamó a no colapsar la urbanización, que solo vayan los vehículos de servicios que son necesarios en esta situación.

Pidió apoyo a las empresas constructoras que puedan llevar: Taladros eléctricos, «de manera de poder ayudar para hacer el rescate más rápido».