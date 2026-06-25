Delcy Rodríguez informa de 32 fallecidos hasta ahora por los dos terremotos y que La Guaira es el estado más afectado: Hay decenas de edificios colapsados

A la 1 de la madrugada de este jueves 25 de junio, la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un segundo mensaje al país acompañada de su gabinete y ministros; del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y otras figuras del gobierno nacional, luego de dos terremotos ocurridos este 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Informó Rodríguez que culminó la primera reunión de instalación del Estado Mayor para atender la tragedia por los sismos. Su objetivo central y esencial —enfatizó— es el de salvar vidas: “Vamos al rescate de aquellas personas tapiadas por edificios o viviendas que colapsaron”.

Delcy Rodríguez informa de 32 muertos hasta ahora tras 2 terremotos, 25 junio 2026 a la 1 a.m.

El estado más afectado “por este inédito fenómeno sísmico” es La Guaira, donde hay decenas de edificios colapsados. “Estamos en labores muy arduas de rescate, “para salvar las vidas que Dios nos permita salvar”.

Indicó que hay, hasta ahora, 32 fallecidos sin contar aún con las cifras que arroje el estado la Guaira, y más de 700 heridos recibidos en hospitales públicos y centros de información privados.

“Podemos decir en el estado La Guaira hay una verdadera tragedia y se convierte en zona de desastre”. Reiteró su mensaje de condolencias y solidaridad a las familias que han sufrido pérdidas.

Indicó de nuevo que se puede usar la plataforma VenApp para quienes tengan su vivienda afectada, o si tiene familiares o amigos desaparecidos. Reiteró la suspensión de clases y de actividades no esenciales a servicios públicos. Están dispuestos hoteles y refugios para aquellas personas que, o perdieron viviendas, o que las mismas tienen daños estructurales.

Pidió actuar en unión nacional, con calma. “Unidos vamos a superar esta tragedia, que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que Venezuela está recibiendo amor de todos los pueblos del mundo”, a quienes les dio las gracias. Pidió a todas las corrientes de fe unirse en una sola oración por el pueblo venezolano

Rescatistas y ayuda de varios países

En las próximas horas estarán recibiendo rescatistas de varios países que se han comunicado con su gobierno, expresó la Presidenta encargada. Agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su gobierno, “que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, brindando apoyo, solidaridad”. Indicó que en las primeras horas estarán recibiendo rescatistas de ese país; de República Dominicana, tras recibir una llamada de su presidente, Luis Abinader; y de El Salvador, Nayib Bukele, con quien también conversó y le informó que estará enviando rescatistas.

México también se ofreció a enviar rescatistas, al igual que Qatar, expresó la presidenta encargada venezolana.

La Rrepública Popular China ofreció el envío de ayuda humanitaria, y Luis Inacio Lula Da Silva ha ofrecido todo el apoyo de Brasil. También mencionó a Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía y Dominica también han ofrecido apoyo.