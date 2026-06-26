Delcy Rodríguez: Cifra de fallecidos por terremotos asciende a 589

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en un balance transmitido este viernes 26 de junio a las 8:10 de la mañana en Venezolana de Televisión, que la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio, asciende a 589 personas, y hay 2.980 personas heridas. “Se han rescatado con vida a decenas de personas”, enfatizó. Señaló que se han producido 214 réplicas desde el miércoles.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Hemos tomado la decisión de militarizar el estado La Guaira para atender la coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”, informó la Jefa de Estado, reunida con el estado mayor en la Zodi del estado La Guaira. El balance fue grabado a las 2:30 de la madrugada y transmitido a las 8:10.

Delcy Rodríguez: 589 fallecidos y 2980 heridos por terremoto en Venezuela (balance 26 junio 8 am)

Se despejó la vialidad para que funcionarios y rescatistas, tanto nacionales como de varios países, puedan llegar a los diferentes puntos del estado La Guaira que fueron afectados, así como para llevar alimento y agua a la población. “La prioridad sigue siendo salvar vidas”, dijo Rodríguez.

Agradeció a las fuerzas motorizadas que espontáneamente han ofrecido sus vehículos para llevar alimentos y transporte. También agradece a voluntarios y a rescatistas que están llegando desde otros países.

“Estamos garantizando la paz y tranquilidad de nuestro pueblo, atendiendo a quienes han sido víctimas de esta situación”, dijo.

Se está haciendo un levantamiento de comercios afectados. También indicó que, a través de Patria se harán asignaciones especiales a familias para que puedan atender la coyuntura.