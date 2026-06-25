Diosdado Cabello: 70 mil familias de La Guaira han sido afectadas por el sismo (+Videos)

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó este 25 de junio que en La Guaira, el estado más afectado por el potente terremoto doble en Venezuela, se registran 70.000 familias afectadas.

Texto: ALMA Plus Online

Desde la entidad, el también ministro de Interior, Justicia y Paz dijo que las zonas de La Guaira más afectadas son Catia la Mar y Caraballeda, toda vez que agregó que más de 100 edificios colapsaron en esta entidad, la más afectada por los sismos sucesivos de 7,2 y 7,5 registrados en este país el 24 de junio a las 18:04 (hora local).

Diosdado Cabello desde La Guaira tras terremotos, 25 de junio de 2026

“La presidenta [encargada, Delcy Rodríguez] ha dado la orden, y así lo estamos cumpliendo, que la prioridad fundamental es rescatar a todos los compañeros, sean de La Guaira o hayan estado de visita, rescatarlos, donde estén, y ahí tenemos los equipos desplegados”, dijo Cabello en transmisión de la estatal VTV.

El titular pidió a las organizaciones sociales y comunas colaborar con los cuerpos de rescate para localizar rápidamente a las personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas. La idea es verificar, de forma expedita, “que la persona está con vida (…) rescatarla con vida y llevarla a los organismos de salud del Estado, que también están sumados aquí”.

FUERTE: Edificios destruidos o afectados en La Guaira por los terremotos de ayer (tomas aéreas)

Detalló que en esa entidad permanece desplegado un equipo multiministerial para brindar atención integral a la población afectada. Cabello también informó que actualmente se encuentran activos 4.200 funcionarios de diversos organismos de seguridad, prevención y rescate, y adelantó que en las próximas horas se incorporarán nuevos efectivos hasta superar los 11.500 desplegados.

Segundo video con declaraciones de Diosdado Cabello desde La Guaira tras terremoto, 25 junio 2026

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, especificó en un contacto con la estatal VTV que en La Guaira hay 100 maquinarias activas y se espera la llegada de otras unidades de otras zonas del país.

Asimismo, indicó que los trabajadores del sector eléctrico están cumpliendo labores para lograr restituir el servicio en zonas en las que el tendido no está comprometido. “Estamos trabajando también con la estabilización del servicio de agua y telefonía (…) para que pueda haber comunicación vía teléfono”, especificó.

El Ministerio de Hábitat y Vivienda —añadió— se encuentra en la zona realizando labores de inspección de estructuras dañadas.