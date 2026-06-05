Cátedras literarias del Cenal llegan a Mérida, Monagas y Nueva Esparta

Nuevas sesiones de las cátedras de literatura para docentes, escritores, estudiantes universitarios e investigadores que organiza y promueve el Centro Nacional del Libro (Cenal) abrieron en los estados Mérida, Monagas y Nueva Esparta.

Texto: Prensa Cenal

En la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez de la capital merideña y en el Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa del municipio Mariño, en la isla de Margarita, inició la “Cátedra de Literatura infantil y juvenil”. Entretanto, en la Oficina del Historiador de Maturín se está dictando la “Cátedra de Literatura venezolana”.

Estos programas de formación comenzaron a principios de junio y se extenderán hasta agosto. Facilitadores de reconocida trayectoria en la gestión cultural, escritura y promoción de la lectura están a cargo de su conducción.

La poeta y promotora de lectura Mirimarit Parada dicta en Nueva Esparta la “Cátedra de Literatura infantil y juvenil”, los días lunes y miércoles, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

José Gregorio González, autor de publicaciones para niñas y niños, dirige en Mérida la “Cátedra de Literatura infantil y juvenil”, los días miércoles, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

En Monagas se encuentra el reconocido escritor Miguel Mendoza, impartiendo la “Cátedra de Literatura venezolana”, los días jueves, a partir de las 9:00 a. m.

La “Cátedra de Literatura infantil y juvenil” acerca a los participantes a las distintas experiencias, metodologías, y evolución en esta área. Por su parte, la “Cátedra de Literatura venezolana” permite conocer el desarrollo de esta expresión artística en el país, desde sus inicios hasta la actualidad.

Estos espacios para la enseñanza de aspectos relacionados con la literatura forman parte de las actividades del Cenal, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), para fomentar el libro, la lectura y el pensamiento crítico en todo el país.