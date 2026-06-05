La agrupación “Tradiciones de Venezuela” cautivó al público en la Plaza “Juan Pedro López” del BCV

La emblemática agrupación “Tradiciones de Venezuela”, celebró un exitoso encuentro artístico en la Plaza “Juan Pedro López”, logrando una masiva y entusiasta asistencia de público, cultores y cultoras que se dieron cita para disfrutar de lo mejor de nuestra identidad musical y dancística.

Texto y fotos: Nota de prensa

La presentación se llevó a cabo en el marco de los reconocidos Jueves Culturales que organiza el Banco Central de Venezuela (BCV), un espacio cultural institucional dedicado a promover el acceso a las artes y el esparcimiento de la comunidad en la capital.

Bajo el título “Entre Cruces y Santos”, el espectáculo ofreció un recorrido profundo por las fiestas devocionales y populares venezolanas propias de los meses de mayo y junio. El público disfrutó de sentidas muestras de los Velorios de Cruz de Mayo de los estados Lara, Miranda, oriente y la región llanera, acompañadas por la interpretación de fulías y décimas a la Cruz. La riqueza del baile se hizo presente con el joropo oriental y el joropo llanero, seguidos por una especial muestra de San Pascual Bailón del estado Cojedes.

Para el cierre, la agrupación celebró la proximidad de San Juan Bautista con una explosión de tambores, cantos, cadencia y hermosos vestuarios tradicionales que pusieron a bailar a los asistentes.

Al finalizar el encuentro, el maestro Juan Pérez, director de la agrupación, expresó en nombre de toda la gran familia de Tradiciones de Venezuela su más profundo agradecimiento al público y a la institución bancaria.

“Ver la Plaza ‘Juan Pedro López’ llena y sentir la energía de nuestra gente en estos Jueves Culturales del BCV nos compromete a seguir trabajando con el corazón, éste éxito es de todos los que creen en lo nuestro y nos acompañan a mantener vivas nuestras tradiciones de fe, canto y baile”, señaló el maestro Juan Pérez.

Tradiciones de Venezuela reafirma su compromiso con la difusión de nuestra identidad y con las instituciones que mantienen activas estas vitrinas para el talento nacional.