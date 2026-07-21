Promueven actividades lectoras en campamento transitorio de Catia La Mar

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Niñas, niños, jóvenes y adultos del campamento transitorio ubicado en la unidad educativa Carlos Fiol de Catia La Mar, en La Guaira, participaron en dinámicas lectoras desarrolladas por el Centro Nacional del Libro (Cenal), en un esfuerzo por ofrecer espacios que contribuyan a la recuperación emocional de los afectados por los terremotos del 24 de junio.

Prensa Cenal

Los promotores de lectura Ana Nava y Andrés González estuvieron a cargo en este centro, este martes 21 de julio, de una jornada dedicada a la lectura compartida y el desarrollo de juegos.

Los presentes leyeron el poema “La caracola”, de Rafael Niño, y luego se abrió un diálogo sobre la estructura poética, como una oportunidad para que los participantes conocieran aspectos sobre este género literario. También se narraron diversos relatos infantiles, como “El velero” y “Las gallinas van en tren”.

Estas actividades en el campamento transitorio Carlos Fiol sirvieron como un punto de encuentro, donde se compartieron vivencias e impresiones respecto a los recientes eventos sísmicos.

El Cenal continúa visitando los campamentos transitorios y llevando el libro y la lectura como herramientas terapéuticas que permiten ayudar a procesar las emociones en la actual situación de emergencia.

 

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