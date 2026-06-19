En Mérida celebran Primer Encuentro Nacional de Jugueteros y Jugueteras

Con un despliegue de alegría, tradición y saberes, se inauguró el Primer Encuentro Nacional de Jugueteros y Jugueteras, capítulo Mérida, donde más de 30 artesanos provenientes de 23 estados del país se dan cita desde este 18 de junio en la plaza Las Heroínas, en la capital de la entidad andina, para exhibir sus más recientes creaciones lúdicas.

Texto y foto: Fundación Red de Arte

Hasta el 20 de junio se realizarán diferentes actividades recreativas y formativas dirigidas a niños, niñas, jóvenes y adultos de la región, con la finalidad de seguir promoviendo el juego y sus juguetes tradicionales. Asimismo, se tiene prevista la visita a medios de comunicación locales para difundir el cronograma planificado para estos días de diversión y encuentro con lo tradicional.

Durante la inauguración, la presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García Reyes, recorrió los espacios de la feria junto a Vanessa Rodríguez, autoridad única de Cultura del estado Mérida; Carlos Rodríguez, presidente del Instituto Municipal de la Cultura del municipio Libertador; y Agustín Conas, presidente de la Asociación Nacional de Artesanas y Artesanos Jugueteros de Venezuela.

Durante el recorrido, las autoridades dialogaron con los participantes sobre mecanismos para seguir fortaleciendo los saberes y haceres de la juguetería tradicional del pueblo merideño.

La apertura contó con la presentación de agrupaciones de danza, teatro y el grupo estable musical de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida (Fundecem), acompañados de una muestra artesanal a cargo del Frente Revolucionario de Artesanas y Artesanos de Mérida.

La programación de este primer encuentro combinará espacios de debate teórico y actividades prácticas en la plaza Las Heroínas, con conversatorios sobre la literatura y la educación en la juguetería artesanal.

Este viernes 19 de junio la agenda formativa se desplegará simultáneamente en espacios públicos y en instituciones educativas como las escuelas “Doctor Ramón Reinoso Núñez” y “Antonio Ricaurte”. En estos planteles, jugueteros de los estados Miranda, Anzoátegui, Bolívar y Lara facilitarán talleres de elaboración de juguetes tradicionales y títeres.

El público interesado en asistir al Primer Encuentro Nacional de Jugueteros y Jugueteras, capítulo Mérida, podrá dirigirse a la plaza Las Heroínas a partir de las 10:00 de la mañana. Para mayor información, pueden consultarse las redes sociales de Fundación Red de Arte y la Asociación Nacional de Jugueteros y Jugueteras de Venezuela.