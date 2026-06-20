Inauguraron en Mérida la exposición “Postales Lectoras”

Este viernes 19 de junio fue inaugurada en la Biblioteca Pública Central “Simón Bolívar” de la ciudad de Mérida la exposición “Postales Lectoras”, con una muestra de más de cien tarjetas ilustradas.

Texto: Cenal / Fotos: Jessika Selgrad

Se trata de una iniciativa para incitar a los jóvenes a la lectura impulsada en la entidad por el Centro Nacional del Libro (Cenal) en coordinación con el Instituto de Bibliotecas Públicas del Estado Mérida (IBIME), como parte de las actividades programadas por la celebración del 28.° aniversario de esta institución.

Encabezaron la actividad la gerente de Estrategias del Cenal y directora general de Formación para las Artes y las Culturas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Yris Villamizar; el director general del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, Jorge Berrueta; la presidenta del IBIME, Zenaida Hernández; y el coordinador del Fondo Editorial Carmen Delia Bencomo, Ennio Tucci.

Desarrollo del pensamiento

Villamizar destacó que la capital merideña es la tercera ciudad, luego de Caracas y Charallave, en el estado Miranda, donde se desarrolla la exposición. Además, resaltó el talento de más de cien estudiantes de la entidad andina que participaron.

La gerente de Estrategias del Cenal explicó que entre los libros sugeridos para la lectura están los de la colección “25 para el 25”, distribuidos en todo el país por el MPPC en alianza con el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, a cargo de su edición. Estos textos permiten a los lectores acercarse al imaginario literario latinoamericano.

“Los jóvenes desarrollan su pensamiento a través de lo que leen”, sostuvo Villamizar, quien invitó al público a visitar la exhibición para conocer las experiencias de los participantes con la lectura.

Por su parte, Jorge Berrueta calificó la exposición como una estrategia fenomenal de promoción de la lectura. Resaltó la capacidad de los jóvenes merideños para profundizar en lo que leen y dejarlo sembrado en la conciencia.

Lectura y destrezas artísticas

La exposición “Postales Lectoras” exhibe las destrezas en artes plásticas de estudiantes de primer a tercer año de bachillerato, quienes utilizaron la técnica del collage para plasmar sus interpretaciones de las obras literarias sugeridas para su lectura.

Las tarjetas fueron creadas por alumnos de la Escuela Técnica Comercial Simón Rodríguez, el Liceo Antonio Nicolás Rangel y el Complejo Educativo Don Perucho.

Esta exposición se mantendrá abierta en la ciudad de Mérida hasta el 10 de julio, mientras que en el estado Zulia, el próximo 26 de junio se abrirá en la Biblioteca Pública María Calcaño.