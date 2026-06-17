Ministerio de Cultura y Gobernación de Mérida definen estrategias en materia patrimonial‎

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Con el objetivo de consolidar estrategias conjuntas en favor de la identidad regional, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, sostuvo un encuentro de trabajo con el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez.

Prensa MPPC (‎Texto: Dayana Martínez / ‎Fotos: Nathael Ramírez)

‎Esta reunión, que también contó con la presencia de la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, permitió definir algunas estrategias en materia cultural y del patrimonio en la entidad merideña, que tiene que ver con la espiritualidad venezolana.

‎Con estos encuentros el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reafirma su compromiso con el acompañamiento a los gobiernos regionales en la promoción y difusión de las tradiciones que conforman la venezolanidad.

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