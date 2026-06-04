Cenal inicia taller “La lectura toma el arte” con 250 niñas y niños de educación primaria

El Centro Nacional del Libro (Cenal) inició este miércoles 3 de junio el taller “La lectura toma el arte” con 250 niñas y niños de cuarto a sexto grado de educación primaria. La actividad busca fomentar el hábito de leer y la promoción de autores nacionales en todo el país.

Texto: Prensa Cenal

En total, niños de 9 escuelas de Caracas y Miranda participan en el taller, que culmina el 26 de este mes. Las instituciones participantes son: el Colegio Fe y Alegría, la Unidad Educativa El Libertador, el Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas, la Unidad Educativa Nacional Bolivariana José Antonio González, el Colegio Maestro Aristóbulo Isturiz y el Complejo Educativo Fermín Toro, en el Distrito Capital; así como la Unidad Educativa Estadal Carmen Ruíz y la Unidad Educativa Libertador, en el estado Miranda.

El Cenal, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), busca promover con el taller la expresión artística entre los escolares a partir de la lectura del cuento infantil “Jalico, entre cuadernos y fieras”, del escritor venezolano Aquiles Silva, como una vía para estimular el pensamiento crítico y fortalecer la identidad cultural propia.

Silva, poeta, dramaturgo y animador oriundo del estado Anzoátegui, ganó en 2025 la II Bienal Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carmen Delia Bencomo, convocada por el Cenal. Su obra fue premiada por su atractiva narrativa de aventura y ficción y capacidad para despertar la imaginación y las habilidades creativas de los niños, niñas y adolescentes.

Participan como facilitadores los mediadores de lectura Norma Guatarama, Cristina Molinati, Martha González, Ana Mirian Nava, Yerly Herrera, Roger Herrera, Leonardo Cádiz y Andrés González.

Las creaciones artísticas de los estudiantes inspiradas en el relato de Aquiles Silva, entre ellas dibujos y pinturas, podrán ser apreciadas por la colectividad en una exposición a programarse posteriormente en la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco de Miranda.