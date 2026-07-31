Incentivan formación de mediadores de lectura en campamento transitorio Armando Zuloaga

El Centro Nacional del Libro (Cenal) facilitó un taller para la formación de mediadores de lectura en el campamento transitorio Armando Zuloaga Blanco, ubicado en la avenida Panteón de Caracas. Textos correspondientes al Plan Nacional de Lectura Bicentenario fueron utilizados en este encuentro.

Texto y Fotos: Prensa Cenal

El taller, inscrito en la Ruta de la Esperanza, se realizó como parte de las actividades formativas del Cenal -ente rector de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC)- dirigidas al fomento del hábito lector, la escritura y el desarrollo del pensamiento crítico entre los venezolanos y las venezolanas.

La jornada, a cargo de la gerente de Estrategias del Cenal y directora general de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes del MPPC, Yris Villamizar, permitió a trece personas resguardadas en el campamento compartir en un espacio de contención emocional y de aprendizaje.



Para la formación de mediadores de lectura se emplearon los seis libros distribuidos en los campamentos transitorios a través del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, liderado por la Comisión Presidencial Bicentenaria a través de la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura. Los títulos son: “De Panamá al panamericanismo; Conocimos al Libertador” ; “Libertad, soberanía e historia”; “Calavera” ; “Simón y Nevado” ; y “Conocí al niño Simón” .

Los participantes abordaron el pensamiento y legado del Libertador Simón Bolívar a través de dinámicas lúdicas y creativas, entre ellas la concepción de relatos a partir de imágenes.

Villamizar explicó que con esta formación de mediadores de lectura se busca consolidar comunidades lectoras en el país. “Hay un pueblo lector que sigue adelante pese a las dificultades”, afirmó.

Es así como el Cenal, en momentos de vulnerabilidad por los efectos trágicos derivados del doblete sísmico, mantiene su misión de democratizar el acceso al libro, incentivar la lectura y promover la creación de comunidades lectoras en todo el territorio venezolano.