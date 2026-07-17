Cenal mantiene abierta recepción de proyectos para becas literarias 🗓

El Centro Nacional del Libro (Cenal) impulsa actividades de promoción del libro y la lectura que permitan contribuir, en el marco de la Ruta de la Esperanza, a la recuperación emocional de venezolanas y venezolanos tras el doble terremoto del 24 de junio. En línea con ese propósito, mantiene hasta el 31 de agosto la recepción de postulaciones de escritoras y escritores para optar por las Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2026.

Texto: Cenal

En esta iniciativa, que inició la recepción de postulaciones el 1 de junio, pueden participar escritoras y escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país con proyectos originales e inéditos en las categorías de Narrativa; Dramaturgia; Biografías, testimonios y crónicas; Literatura para niñas, niños y jóvenes e Investigación cinematográfica, esta última en alianza con la Fundación Cinemateca Nacional por su 60.° aniversario.

Los trabajos de creación literaria son recibidos vía digital a través de una planilla electrónica de postulación, en la que se deben adjuntar tres archivos: un documento identificado bajo pseudónimo, con los datos personales del aspirante; una foto y el proyecto a postular.

Las bases con los requisitos y especificaciones para participar están publicadas en el sitio web del Cenal www.cenal.gob.ve

Dentro de los requisitos de elegibilidad, los proyectos de creación literaria deben estar escritos en castellano o en alguna de las lenguas originarias. La beca se asignará por un lapso de seis meses. El último pago será contra trabajo culminado.

Para más información está disponible el correo electrónico cenalbienales@gmail.com.