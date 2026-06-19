Grupo Folclórico San Rafael del Páramo representará a Venezuela en el Festival Internacional de Danza “Fiesta en América”

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Del 30 de junio al 6 de julio, la Fundación Grupo Folclórico San Rafael del Páramo llevará su riqueza ancestral al 10.º Festival Internacional de Danza “Fiesta en América” (FIRTYC), que se celebrará en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

Prensa MPPC (‎Texto: Dayana Martínez / ‎Foto: Cortesía‎)

‎Con más de 36 años de trayectoria, esta agrupación, bajo la dirección general de Isaac Milano Ramírez, representará la identidad venezolana en el vecino país. “Vamos con la alegría de representar a nuestro país, llevando esas tradiciones que nos identifican y que hemos mantenido en alto en nuestra población de San Rafael del Páramo, en el municipio Rangel del estado Mérida”, expresó con orgullo el director general de la delegación.

‎Milano detalló el repertorio que 18 cultores y cultoras del grupo presentarán en tierras colombianas. “Llevamos las hermosas tradiciones que nos identifican. Dentro del repertorio destacan los giros de San Benito de San Rafael, ejecutados con sus coloridos trajes y cintas tradicionales, así como las veladas merideñas”, manifestación que formó parte del expediente que permitió la proclamación del Joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

‎La propuesta escénica también incluirá el tradicional joropo andino y el rescate de una manifestación local muy significativa: los Locos de Mariana, una danza alusiva a la Virgen de la Candelaria.

‎Asimismo, Milano resaltó el valor histórico de su vestuario, el cual incluye piezas de valor patrimonial, preservando la vestimenta original, con los sombreros tradicionales de la dama y el galán andino. “Contamos con ruanas confeccionadas y tejidas por el propio Juan Félix Sánchez. Allá donde nos presentamos, hacemos una exposición de este legado”, dijo.

‎Finalmente, Milano expresó: “Queremos fortalecer la hermandad y la cooperación que debe existir entre Venezuela y Colombia. Llevamos un mensaje de unión y alegría, demostrando las cosas hermosas que podemos lograr estando unidos como países hermanos”.

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