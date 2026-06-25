Rescatistas de varios países llegan a Venezuela para incorporarse en labores de búsqueda

Tras los potentes sismos del 24 de junio, varios países despacharon contingentes entrenados para buscar y rescatar personas bajo estructuras colapsadas. El Ministerio de Defensa de República Dominicana explicó que se trata de un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que voló a Venezuela por indicación del presidente Luis Abinader.

Texto: Telesur

Tras los potentes terremotos que afectaron este miércoles a Venezuela, gobiernos de varias naciones manifestaron disposición de enviar equipos especializados en labores de rescate para reforzar los esfuerzos por salvar vidas y sacar en los plazos más breves a personas atrapadas bajo los escombros.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó este jueves a través de sus redes sociales que «se encuentran ya en camino hacia nuestro país los primeros rescatistas provenientes de República Dominicana, para apoyar las labores de atención al pueblo venezolano ante esta terrible tragedia».

El envío de personal especializado y ayuda humanitaria fue confirmado por la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, quien declaró a medios locales que antes del mediodía de este jueves saldría hacia la nación suramericana un vuelo con rescatistas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se trata de un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), que voló a tierras suramericanas por indicación del presidente Luis Abinader, quien este miércoles conversó por vía telefónica con Delcy Rodríguez.

Medios dominicanos detallan que el equipo lo integran especialistas altamente entrenados y certificados en operaciones de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en atención inicial de emergencias, y cuenta con modernos equipos técnicos y logísticos que le permitirán integrarse de inmediato a las operaciones coordinadas por las autoridades venezolanas.

Contingente USAR colombiano se unirá a los rescates

La solidaridad de Colombia no se hizo esperar. Horas atrás, el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava, anunció en conferencia de prensa que Bogotá enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Detalló que se trata de un equipo USAR, «que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios». Lo conforma personal de élite de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano.

El grupo viajará acompañado por perros, en un operativo que contará con dos aeronaves militares: un avión Hércules para el transporte del personal y un C-40 destinado a movilizar la carga y los equipos especializados.

Bomberos de Quito viajará a la patria de Bolívar

Este jueves, el Cuerpo de Bomberos de la capital de Ecuador, Quito, confirmó el envío de una brigada especializada en búsqueda y rescate urbano con 47 rescatistas, dos perros especializados y seis toneladas de equipos para atender la emergencia.

El contingente está catalogado como equipo USAR y proveerá apoyo especializado en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas.

Las seis toneladas de equipamiento técnico incluyen un campamento con autonomía de hasta siete días, sistemas de internet satelital para coordinación y comunicaciones, drones para el reconocimiento de zonas afectadas, equipos de corte y perforación, cámaras con sensores sísmicos y dispositivos de detección acústica para localizar posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con Venezuela e indicó que ya dio instrucciones para la preparación de ayuda técnica.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, escribió la presidenta en X.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, dijo.

Por su parte, el grupo de rescatistas de élite de Los Topos —el cual ha sido requerido en desastres como el sismo de Haití de 2010 y el terremoto y tsunami de Japón en 2011—, informó que está movilizándose para viajar a Venezuela también.

El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indicó: “300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”. También indicó que “nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles”.

Alas 10 de la noche, pudieron verse imágenes en VTV de la llegada del contingente de rescatistas salvadoreños al estado Aragua, dado que el aeropuerto de Maiquetía continúa fuera de servicio a consecuencia del terremoto.

Cancillería se dirige a colombianos en Venezuela

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional de Colombia, Paula Andrea Cerón, pidió a familiares de colombianos en Venezuela utilizar exclusivamente canales oficiales para reportar personas desaparecidas o solicitar información.

Informó que fueron habilitados el correo contactenos@cancilleria.gov.co, la línea en Colombia (601) 382 6999, opción 2; la línea gratuita 01 8000 938 000; la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214 y el WhatsApp del Consulado de Colombia en Caracas +58 422 204 3032, para que se envíe por esos canales oficiales la información sobre connacionales desaparecidos o que requieran asistencia.

Hasta el momento se recibieron reportes sobre tres colombianos presuntamente desaparecidos bajo los escombros, aunque no se dispone de un balance oficial, añadió la Viceministra.

En Venezuela hay inscritos 239.652 colombianos, aunque la Cancillería estima que podrían oscilar entre 850.000 y 1.5 millones, pues no tienen la obligación de registrarse consularmente. Tras los potentes terremotos del 24 de junio, el Consulado de Colombia en Caracas permanece cerrado debido a afectaciones estructurales. Se realizan inspecciones para determinar si puede reabrir sus servicios.