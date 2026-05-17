Venezuela se integra a la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural

En el marco de la clausura del Congreso Iberoamericano “Artes para La Paz” 2026, celebrado en Bogotá, Venezuela y las delegaciones participantes formalizaron su adhesión a la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes).

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / ‎Fotos: Mónica Sánchez)

‎Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Colombia —país que asumirá la presidencia de la red, acompañado por Portugal en la vicepresidencia—, nace con el propósito de fortalecer la cooperación cultural en la región y establecer una hoja de ruta para el período 2026-2028.

‎El acto estuvo encabezado por el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro; la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de ese país, Yannai Kadamani; y el director de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Raphael Callou.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar una cultura para la paz.

‎El presidente Petro instó a los países miembros a promover el diálogo cultural, la educación artística y la sensibilidad social. “Levantar la sensibilidad humana en todos los rincones del planeta se vuelve hoy revolucionario”, afirmó el mandatario colombiano.

‎Asimismo, hizo un llamado al respeto a la diversidad cultural. “La lucha por la identidad debe hacer crecer las expresiones culturales de la sociedad propia y ponerla en diálogo con las demás (…) El diálogo es contrario a la guerra, a los misiles, y permite la construcción de una humanidad libre”, reflexionó.

‎En este contexto, el mandatario colombiano elogió a El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) como una experiencia exitosa para la juventud, capaz de prevenir la violencia a través del arte.

‎Por su parte, la ministra Yannai Kadamani afirmó que la cultura debe ocupar un lugar central en los sistemas políticos nacionales, estatales, locales y mundiales para garantizar su permanencia en la agenda global. Bajo esta premisa, dio a conocer los acuerdos suscritos por las naciones que se incorporan a RedArtes, entre los que destacan:

Fortalecer la cooperación bilateral y multilateral para posicionar la educación artística y cultural como un componente esencial del desarrollo sostenible.‎

Impulsar a RedArtes como una plataforma regional permanente para el intercambio de experiencias y saberes.‎

Promover la generación de estudios e investigaciones especializadas en el ámbito cultural.‎

Organizar encuentros periódicos entre autoridades, artistas, cultores y gestores del sector.‎

Fomentar modelos de trabajo más democráticos, inclusivos y participativos.

El director de Cultura de la OEI, Raphael Callou, celebró que los Estados participantes conciban la cultura como un derecho fundamental y una estrategia de desarrollo integral. “Hay que celebrar esta decisión política de creer en la cultura como una estrategia para la pacificación de nuestros territorios. Para la OEI es motivo de profunda alegría contribuir a ese objetivo”, indicó.

‎Del 13 al 15 de mayo, la República Bolivariana de Venezuela participó en el Congreso Iberoamericano Artes para La Paz, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), bajo la gestión del ministro Raúl Cazal.

‎La delegación nacional compartió sus modelos de formación artística tanto en las actividades oficiales como en reuniones bilaterales, lo que ratifica su voluntad de establecer alianzas para el desarrollo cultural de los pueblos iberoamericanos.

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