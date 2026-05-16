Alex Saab fue deportado a Estados Unidos este sábado

El Gobierno de Venezuela informó este sábado, a través de un comunicado emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), sobre “la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana” Alex Saab Morán, en un procedimiento ejecutado bajo el amparo de la legislación migratoria vigente en el país.



Texto: Últimas Noticias y EFE

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Ejecutivo, la medida fue adoptada tras considerar que Alex Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

El procedimiento de deportación se llevó a cabo este mismo 16 de mayo.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana. La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional. Caracas, 16 de mayo de 2026

Según la agencia EFE, Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami. “EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes del la DEA”.