Venezuela presenta sus avances en políticas culturales en el Congreso Iberoamericano “Artes para la Paz”

En el marco del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural “Artes para la Paz” 2026, que se desarrolla en Bogotá, Colombia, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el alcance y los logros de las políticas de formación ejecutadas por el Estado venezolano.

Durante su intervención en el panel “Cultura y Educación: Formar formadores para una agenda regional de educación artística”, Cazal resaltó el éxito de la Misión Cultura. Esta iniciativa, en alianza con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), ha titulado a más de 25 mil licenciados en Desarrollo Cultural con un enfoque de despliegue territorial.

“Ese es un trabajo que se hace con seguimiento. Es estar en el territorio porque no se trata de la formación de unos licenciados para que estén en las capitales, sino para que estén en todo el territorio, para que nuestro pueblo pueda tener acceso a esos saberes. Es una manera de democratizar nuestra cultura, nuestra forma de ver la diversidad cultural”, explicó.

El titular de la cartera cultural subrayó que Venezuela cuenta con 59 universidades públicas, de las cuales 15 ofrecen estudios especializados en el campo cultural. Hizo especial énfasis en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y sus programas nacionales de formación en artes plásticas, danza, música y teatro, artes audiovisuales, historia, orfebrería, joyería y educación para las artes.

Día 1 Congreso Artes para la Paz - jornada tarde

Asimismo, resaltó que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como “El Sistema”, cuenta actualmente con 443 núcleos y brinda atención a más de 1 millón 300 mil niños, niñas y jóvenes en toda Venezuela. También hizo énfasis en el éxito del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, creado en 2013, que ha sumado la participación de 45 mil estudiantes.

Además, señaló que iniciativas como la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) y los diversos festivales de teatro han logrado un alcance eficiente en las comunidades. “Nosotros tenemos una consigna del cantor venezolano Alí Primera: ‘Que sea humana la humanidad’. Ese es nuestro objetivo: que nuestra humanidad sea mucho más humana. Así que se han creado todos estos programas que nos permiten involucrar a la cultura en el accionar y la vida cotidiana de nuestro pueblo”, comentó.

Como parte del compromiso del Estado con la promoción de la identidad nacional, Cazal destacó la creación de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual registra a 515 mil 232 cultores y está dedicada a la promoción de las manifestaciones tradicionales.

Finalmente, hizo un llamado a promover el pensamiento crítico y descolonizador frente a los modelos culturales hegemónicos. “Debemos tener bien consolidados nuestros valores, nuestra identidad, para avanzar como pueblos libres y soberanos”, afirmó.

El panel “Cultura y Educación: Formar formadores para una agenda regional de educación artística” también contó con la participación del viceministro de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, Amaury Sánchez; la directora de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de Panamá, Electra Castillo; y la directora general de Formación Artística y Desarrollo del Ministerio de Cultura de Cuba, Ariadna Padrón.

El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural “Artes para la Paz” 2026 se desarrolla del 13 al 15 de mayo. El evento reúne a promotores culturales, académicos, artistas y representantes gubernamentales con el objetivo de consolidar la educación artística como derecho humano y política de Estado.