Conoce las actividades en homenaje a César Rengifo al cumplirse 111 años de su nacimiento 🗓

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Dramaturgia y el 111.° aniversario del natalicio del insigne artista plástico y dramaturgo venezolano César Rengifo, este jueves 14 de mayo, diversas instituciones coordinan una agenda especial en Caracas que abarca una proyección cinematográfica y puestas en escena teatrales para honrar el legado del maestro.

La jornada conmemorativa comenzará a las 10:00 a. m. en las instalaciones de Cines Unidos ubicadas en el Centro Comercial Galerías Ávila, La Candelaria. En este espacio se llevará a cabo una función especial por invitación para proyectar el documental titulado “César Rengifo, el rostro del tiempo”, una pieza dirigida por el cineasta Carlos Bolívar Díaz que profundiza en la vida y el impacto social del homenajeado, bajo la producción de Amazonia Films y La Villa del Cine.

En este espacio se llevará a cabo una función especial por invitación para proyectar el documental titulado “César Rengifo, el rostro del tiempo”, una pieza dirigida por el cineasta Carlos Bolívar Díaz que profundiza en la vida y el impacto social del homenajeado, bajo la producción de Amazonia Films y La Villa del Cine. En la tarde, la actividad se trasladará al circuito universitario y comunitario. A partir de las 2:00 p. m., los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) en Bellas Artes recibirán al Teatro Estable Humberto Orsini UPAFV, agrupación que dará vida a la obra dramática “Los enredos de Rosalía”, escrita originalmente por otro de los referentes del teatro social y amigo de Rengifo, el maestro Humberto Orsini. Se trata de un homenaje organizado a propósito de los 100 años de su nacimiento por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Compañía Nacional de Teatro.

recibirán al Teatro Estable Humberto Orsini UPAFV, agrupación que dará vida a la obra dramática “Los enredos de Rosalía”, escrita originalmente por otro de los referentes del teatro social y amigo de Rengifo, el maestro Humberto Orsini. Se trata de un homenaje organizado a propósito de los 100 años de su nacimiento por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Compañía Nacional de Teatro. El cierre de la festividad tendrá lugar a las 4:00 p. m. en el Teatro Bolívar, frente a la Plaza Bolívar de Caracas. Durante este evento central se estrenará la muestra artística “Lo nacional en el arte. ¡Que suenen los tambores!”, ejecutada por los integrantes del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo.

Un legado que transformó la dramaturgia nacional

César Rengifo transformó de manera definitiva las tablas venezolanas al fundar las bases de un teatro de profunda conciencia crítica y arraigo popular. Como autor de más de una treintena de piezas, entre las que destaca su célebre “Tetralogía del Petróleo”, el maestro confirió por primera vez un rol protagónico a los sectores históricamente invisibilizados, convirtiendo el escenario en un espacio de debate político, memoria histórica y denuncia social.

Esta rigurosa producción dramatúrgica, que le valió el Premio Nacional de Teatro en 1980, estableció un modelo estético y ético que consolidó la soberanía cultural en las artes escénicas del país.

Dada su importancia, la Compañía Nacional de Teatro, de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y las instituciones aliadas, ratifica su misión de preservar, difundir y enaltecer la obra y legado del maestro Rengifo, al articular esfuerzos entre la producción cinematográfica del Estado, el circuito académico de Unearte y los movimientos teatrales comunitarios e infantiles, las entidades organizadoras, para mantener vivas las ideas de Rengifo en la creación artística como una herramienta de transformación social y de soberanía identitaria para las nuevas generaciones de creadores venezolanos.