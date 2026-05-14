Con la obra teatral “Los enredos de Rosalía” rindieron tributo a Humberto Orsini y César Rengifo en Unearte

 • 0 Comentarios

Entre la alegría del público y un viaje al pasado al ritmo del merengue cañonero, la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) sirvió de escenario para celebrar este 14 de mayo el Día Nacional de la Dramaturgia, que coincide con el natalicio de César Rengifo. La actividad, enmarcada en el programa “Los 100 de Humberto Orsini (1926-2026)”, presentó la obra “Los enredos de Rosalía”, una pieza corta de sainete.

Texto: Angie Vélez / Foto: Gustavo Quintana

Ambientada en la Caracas de 1930, esta comedia de Orsini sigue los pasos de Rosalía, una joven de la alta sociedad decidida a proteger su romance secreto con Amado. La pieza sumerge al espectador en un torbellino de enredos, malentendidos y el ritmo festivo de la música cañonera. Con las actuaciones de Rosalba Guzmán, Gilda Daboin, Marina Lagardera, Catalina Betancourt, Ismelda Ramos, Beatriz Acosta y Juan Carlos Black, la obra sumergió al público en una interpretación cargada de humor.

El texto contó con la versión y dirección de Mary Daboin, directora del Teatro Estable “Humberto Orsini” de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas (UPAFV). Ella detalló el reto que representó para el elenco, integrado en su mayoría por adultos mayores, memorizar el libreto en pocas semanas. Comentó, además, que realizó una adaptación libre solicitada por el propio maestro Orsini en vida.

Gilda Daboin, quien interpretó a Rosalía, destacó la gran responsabilidad de asumir su primer papel protagónico. Por su parte, Winston Villegas, encargado de dar vida a Amado, resaltó el compromiso del grupo por mantener en alto el legado de Orsini.

Entre los asistentes se encontraba el dramaturgo, actor y director teatral Armando Carías, quien felicitó al elenco estable de la UPAFV: “El espíritu del maestro Humberto Orsini estaría feliz de ver que su trabajo está siendo representado por este grupo de actores y actrices populares, de una universidad tan hermosa que además lleva el nombre del maestro Fruto Vivas. ¡Los felicito!”, expresó.

El cierre de la actividad rindió tributo al 111.° aniversario del natalicio del artista plástico y dramaturgo venezolano César Rengifo, quien coincidió con Orsini en el mundo de las artes escénicas. Ambos son considerados pilares del teatro social venezolano, por lo que la actividad constituye una jornada de profundo orgullo por la identidad cultural nacional.

Día Nacional de la Dramaturgia cerró con entrega de orden César Rengifo al Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro

mayo 14, 2026

Conoce las actividades en homenaje a César Rengifo al cumplirse 111 años de su nacimiento

mayo 13, 2026

Unearte celebra 18 años de formación artística ininterrumpida (+Fotos)

mayo 6, 2026

Inicia Concurso Nacional Estudiantil de Composición en homenaje al centenario de Modesta Bor

abril 25, 2026

Festival de Cine Ruso se presenta en la Unearte hasta el 25 de octubre

octubre 21, 2025

Festival de Teatro Venezolano 2025 fue inaugurado este jueves con la obra “Ni enemigos ni extranjeros”

agosto 29, 2025

Avanza remodelación de sede de la Unearte en Sartenejas

julio 25, 2025

Unearte gradúa una nueva cohorte de talentos en diferentes especialidades

julio 23, 2025

Celebrarán a Rengifo y Nazoa en las escuelas de La Guaira

junio 3, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios