Con la obra teatral “Los enredos de Rosalía” rindieron tributo a Humberto Orsini y César Rengifo en Unearte

Entre la alegría del público y un viaje al pasado al ritmo del merengue cañonero, la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) sirvió de escenario para celebrar este 14 de mayo el Día Nacional de la Dramaturgia, que coincide con el natalicio de César Rengifo. La actividad, enmarcada en el programa “Los 100 de Humberto Orsini (1926-2026)”, presentó la obra “Los enredos de Rosalía”, una pieza corta de sainete.

Texto: Angie Vélez / Foto: Gustavo Quintana

Ambientada en la Caracas de 1930, esta comedia de Orsini sigue los pasos de Rosalía, una joven de la alta sociedad decidida a proteger su romance secreto con Amado. La pieza sumerge al espectador en un torbellino de enredos, malentendidos y el ritmo festivo de la música cañonera. Con las actuaciones de Rosalba Guzmán, Gilda Daboin, Marina Lagardera, Catalina Betancourt, Ismelda Ramos, Beatriz Acosta y Juan Carlos Black, la obra sumergió al público en una interpretación cargada de humor.

El texto contó con la versión y dirección de Mary Daboin, directora del Teatro Estable “Humberto Orsini” de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas (UPAFV). Ella detalló el reto que representó para el elenco, integrado en su mayoría por adultos mayores, memorizar el libreto en pocas semanas. Comentó, además, que realizó una adaptación libre solicitada por el propio maestro Orsini en vida.

Gilda Daboin, quien interpretó a Rosalía, destacó la gran responsabilidad de asumir su primer papel protagónico. Por su parte, Winston Villegas, encargado de dar vida a Amado, resaltó el compromiso del grupo por mantener en alto el legado de Orsini.

Entre los asistentes se encontraba el dramaturgo, actor y director teatral Armando Carías, quien felicitó al elenco estable de la UPAFV: “El espíritu del maestro Humberto Orsini estaría feliz de ver que su trabajo está siendo representado por este grupo de actores y actrices populares, de una universidad tan hermosa que además lleva el nombre del maestro Fruto Vivas. ¡Los felicito!”, expresó.

El cierre de la actividad rindió tributo al 111.° aniversario del natalicio del artista plástico y dramaturgo venezolano César Rengifo, quien coincidió con Orsini en el mundo de las artes escénicas. Ambos son considerados pilares del teatro social venezolano, por lo que la actividad constituye una jornada de profundo orgullo por la identidad cultural nacional.