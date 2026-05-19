Jorge Rodríguez: Alex Saab tenía relación desde 2019 con agencias de Estados Unidos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, precisó este martes que el Gobierno Nacional “no dará cuartel” a ninguna forma de irregularidad, ilícito o actos cometidos contra la República Bolivariana de Venezuela, y reveló vínculos del ciudadano Alex Saab Morán, quien fue reciente deportado a los EE.UU., con agencias de ese país desde el año 2019.

Texto: Telesur

Al abordar la deportación del ciudadano colombiano, Rodríguez hizo una contundente revelación, afirmando que la situación de Saab es «un tema de él con agencias estadounidenses» y prometiendo que se hará público el tipo de relación que mantuvo y mantiene, implicando directamente a entidades de EE.UU. en este controversial caso y su narrativa.

“En resumidas cuentas, desde el año 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Y ya se van a enterar todas y todos ustedes, qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses”.

Añadió que “Saab es un ciudadano colombiano. La Constitución establece con claridad que Venezuela no puede obstaculizar ni impedir un proceso de deportación si hay algún tipo de acción criminal en otro país o algún tipo de acción o relación entre las agencias”, resaltó.

Jorge Rodríguez sobre Alex Saab, 19 de mayo de 2026

Reafirmó que ni Alex Saab ni los 257 venezolanos recuperados del CECOT, en El Salvador, tienen inmunidad o impunidad; si cometieron crímenes, robaron dinero o planificaron otros delitos, “tienen que ir ante la ley y tiene que ser enjuiciado”, subrayando que Venezuela sí va en serio en la lucha contra la corrupción y la impunidad, a diferencia de la hipocresía exhibida por EE.UU. en estos temas.

Liberación de Alex Saab en 2023

También salió al paso a los señalamientos difundidos en entornos digitales referentes a sus gestiones diplomáticas para concretar la liberación de Saab en 2023. En ese sentido, recordó que su labor como mediador ante la administración estadounidense también hizo posible, durante 2025, la repatriación de la niña Maikelys Espinoza y el rescate de 252 migrantes venezolanos que se encontraban retenidos en El Salvador, hechos que, según denunció, suelen ser omitidos en las plataformas sociales.

Rodríguez denunció el «gigantesco robo» perpetrado por sectores de la oposición con los dineros de Venezuela en el exterior, haciendo referencia a los dividendos de CITGO en Nueva York y el caso Monómeros, evidenciando una complicidad externa en el desvío de recursos de la nación.

Acusó directamente a Juan Guaidó de orquestar una «cacería de brujas» para apropiarse indebidamente de millones de dólares venezolanos, fondos que fueron repartidos a exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015-2020, señalando la inacción de organismos internacionales ante estos hechos.

«El que robe, el que traicione, el que violente la alta condición de la confianza depositada por el pueblo de Venezuela o por el Gobierno de Venezuela, tiene que ser encausado según como rezan las leyes de la República», sentenció Rodríguez.

Rememoró las palabras del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sobre la traición del exgeneral Arnaldo Ochoa, calificándola de “puñalada por la espalda a la patria”, para subrayar que la lucha actual en Venezuela es un «problema de moral, principios y honor» frente a quienes traicionan la confianza de la Revolución y son defendidos desde el exterior.

Durante el debate en la plenaria, el legislador cuestionó la matriz de opinión que pretende instrumentalizar las propias denuncias emitidas por el Ejecutivo para atacar a las autoridades que exponen estos agravios. Sobre este aspecto, repudió la existencia de «600 asalariados» dedicados a la desinformación, una táctica que busca desacreditar los esfuerzos del Estado venezolano para repatriar a sus ciudadanos y combatir la corrupción, insinuando la financiación externa de estas campañas desestabilizadoras.

El Presidente de la Asamblea Nacional venezolana denunció además la hipocresía de EE.UU. al señalar el doble rasero de la narrativa externa, la cual intenta descalificar las acciones de Venezuela mientras protege a quienes atentan contra el patrimonio público. Criticó que los altos oficiales estadounidenses no cuestionen los delitos de los liberados durante los intercambios de prisioneros.

En este sentido, reafirmó la soberanía del país para manejar sus asuntos diplomáticos sin injerencias externas y recordó su rol como representante del Estado en negociaciones con Washington, tales como el intercambio en el Caribe el pasado diciembre, la repatriación de Alex Saab, la recuperación de las niñas Espinosa Bernal y el retorno de 252 migrantes desde El Salvador.

Reiteró el compromiso de la organización política y del Gobierno en el combate a las desviaciones internas, sosteniendo que cualquier funcionario, incluidos alcaldes pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que incurra en delitos económicos o de narcotráfico, enfrentará la privación de libertad.