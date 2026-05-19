Jorge Rodríguez anuncia liberación de 300 personas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes de manera oficial el otorgamiento de beneficios procesales y medidas de libertad para un contingente de 300 personas que se materializará en el transcurso de los próximos días, “más allá de la Ley de Amnistía”. Explicó que la medida obedece a criterios estrictamente humanos, amparados en variables de edad y condiciones crónicas de salud.



Texto: Últimas Noticias

Durante la sesión ordinaria del Parlamento, Rodríguez destacó que esta decisión beneficiará a ciudadanos mayores de 60 y 70 años, menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes y personas con patologías médicas demostradas.

Entre los beneficiarios directos mencionó a los expolicías metropolitanos condenados por los hechos del 11 de abril de 2002, así como a ciudadanas procesadas en causas de alta sensibilidad, como Samantha Hernández y Mary Perfecta Torres de Sequea.

“Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad; algunas incursas en hechos delictivos demostrados, pero por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología, se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas. Entre ellos, los policías metropolitanos, la muchacha de 16 años que llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela y la Plaza de la Victoria de Mayo. Beneficios porque es menor de edad. La señora Mary Perfecta Torres estaba involucrada en el caso de las bombas de la Plaza de Venezuela, pero tiene más de 70 años de edad”, detalló.

Rodríguez reafirmó el compromiso de avanzar en la lucha contra la corrupción y en limpiar definitivamente el sistema de justicia. «Nosotros sí vamos en serio en la lucha contra la corrupción. Nosotros sí vamos en serio en la lucha contra la impunidad. Nosotros vamos en serio en la lucha por limpiar el sistema de justicia de Venezuela. Nosotros vamos en serio en meter preso a los jueces delincuentes, a los jueces ladrones y a los fiscales inescrupulosos. Vamos en serio. Cueste lo que cueste. Duela lo que duela. Asombre lo que asombre».