Demanda eléctrica alcanzó cifra récord por altas temperaturas en el país

Este jueves 7 de mayo se alcanzó un hito en la demanda eléctrica en el país, que alcanzó la cifra récord de 15.579 Megavatios (MW), la más alta en los últimos nueve años. Así lo dio a conocer la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios en un comunicado, en donde especifican que «este registro supera los récords de casi una década, producto de las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso».

Texto: Diario Vea y VTV

Ante esta situación, el texto difundido por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, dio a conocer que el Gobierno nacional «a través de sus equipos técnicos, se mantiene desplegado ejecutando maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio».

Informó que a partir de este viernes 8 de mayo, iniciarán «una convocatoria nacional con todos los sectores (privado, industrial, académico y científico, etc.) para presentar y poner en conocimiento al país del Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN)».

Llaman además al sector privado que dispone de fuentes propias de generación a hacer un uso responsable de las mismas. Ratificaron que se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional.

A continuación el texto íntegro

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano que hoy, 07 de mayo de 2026, hemos alcanzado en el país un hito en la demanda eléctrica, que alcanzó la cifra récord de 15.579 Megavatios (MW), siendo la más alta en los últimos nueve años. Este registro supera los récords de casi una década, producto de las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso. Ante esta situación, el Gobierno Bolivariano, a través de sus equipos técnicos, se mantiene desplegado ejecutando maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio. De igual manera, en aras de continuar el proceso de recuperación del sistema eléctrico, notablemente afectado por sanciones y sobrecumplimientos, se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura para fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación y dar así respuesta efectiva a la demanda. Asimismo, se hace un llamado al sector privado que dispone de fuentes propias de generación a hacer un uso responsable de las mismas, ante las altas temperaturas pronosticadas para hoy y mañana. Apelamos a la colaboración de todo el país para preservar la estabilidad de sistema. El Gobierno Nacional anuncia igualmente que, a partir de mañana, se iniciará una convocatoria nacional con todos los sectores (privado, industrial, académico y científico, etc.) para presentar y poner en conocimiento al país del Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN). En esta dirección, se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional. Quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados con todo el peso de la ley. Se activa un plan de supervisión con las autoridades y órganos competentes para hacer cumplir esta disposición. Finalmente, es necesario señalar que las sanciones internacionales han golpeado al Sistema Eléctrico Nacional, coadyuvando a las dificultades en su recuperación plena. No obstante, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando sin descanso para robustecer el servicio eléctrico, incorporando los megavatios que permitan atender el crecimiento de la demanda mediante distintas fuentes de generación y asegurar el bienestar de toda la población en este nuevo ciclo de renacimiento. Caracas, 07 de Mayo de 2026

Ministerio de Energía Eléctrica convoca a mesa técnica para recuperación del SEN

En una entrevista especial efectuada en el programa A Pulso, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, detalló que los factores que han contribuido al incremento de la demanda eléctrica en el país son el crecimiento económico y las condiciones ambientales, que han generado una sobrecarga al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al alcanzar un hito histórico de 15 mil 579 megavatios.

En el contexto del reciente comunicado oficial del Gobierno nacional referente al tema eléctrico, donde se dio a conocer que el consumo actual ha sido el más alto en los últimos nueve años, Alcalá aseguró que la cifra promedio de la demanda en los últimos meses fue de 13 mil 500 megavatios y que ese aumento se debe principalmente a dos factores.

En primera instancia, aseguró que la apertura comercial y el desarrollo económico que ha manifestado el país en los últimos meses traen consigo un aumento en el consumo. También explicó que se suma a ese incremento la actividad comercial y la adquisición de productos electrodomésticos gracias al mayor poder adquisitivo del venezolano.

Otro de los factores que se han conjugado para este proceso, de acuerdo con el ministro, es el ámbito climático. En ese orden de ideas, Alcalá recordó que en Venezuela actualmente hay un proceso de sobrecalentamiento y que, a pesar de las recientes precipitaciones en el país, la temperatura ambiental se mantiene, lo que trae una mayor sobrecarga al Sistema Eléctrico Nacional.

Variedad de sectores convocados a mesa técnica

Este viernes, fueron convocados los sectores privados, industriales, académicos y científicos del país a una mesa técnica donde se presentará el Plan de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), iniciativa que se ejecuta entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, informó Alcalá.

“Vamos a tener una mesa técnica y unas conversaciones con todos estos sectores, donde se va a presentar el plan de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional; la idea es presentarlo para que todos tengan pleno conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y, a su vez, escuchar opiniones, recomendaciones de todos estos sectores”, agregó el ministro.

Dijo que todos los entes, privados y públicos, están involucrados en lo que es la recuperación del SEN, por lo que los intelectuales, profesores de universidades, industriales, hasta de empresas de telecomunicación, estarán invitados.

Ahorro energético

Consideró que el Sistema Eléctrico Nacional es el motor y factor medular para todas las actividades de desarrollo en cualquier sociedad, y por ello destacó la campaña de concientización sobre el uso de la energía en el país.

“Todos formamos parte de una sociedad y todos debemos colaborar. ¿Cómo? Nosotros, los familiares, amigos, la población general, haciendo uso eficiente de la energía. ¿Cómo se hará eso? Simplemente apagando la luz cuando no es necesario tenerla encendida, eso es muy básico”, ejemplarizó, además de mantener la temperatura del aire acondicionado en 22°C, desenchufar los cargadores del celular y otras conductas que, combinadas por miles por millones, redundan en eficiencia y ahorro.

“Ese es el llamado ahorro energético, conciencia”, dijo, al concluir que los ingenieros, técnicos y profesionales de la electricidad, formados en universidades venezolanas de primer orden, están trabajando día y noche.