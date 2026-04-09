Designan a Larry Devoe como nuevo Fiscal General y a Eglée González como Defensora del Pueblo

Durante la sesión ordinaria de este jueves, fue designado con 275 votos por la Asamblea Nacional el doctor Larry Devoe como nuevo Fiscal General de la República y la doctora Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo.

Texto: Últimas Noticias

Cabe señalar que Davoe venía ocupando el cargo de Fiscal encargado tras la renuncia de Tarek William Saab.

Juramentan a Larry Devoe como nuevo Fiscal General y a Eglée González como Defensora del Pueblo

En el desarrollo del debate, también fueron presentados por la fracción de la oposición la Dra. Magaly Gutiérrez para el cargo a Fiscal General de la República y Marialbert Vargas a la Defensoría del Pueblo, quienes obtuvieron 10 votos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que los aspirantes presentados contaban con grandes credenciales. Sin embargo, resaltó que el nuevo Fiscal General de la República tiene varias maestrías y ha estado en todos los procesos de diálogo que se han llevado a cabo en el país.

Solicitó un aplauso para ambos ya que se le presenta una gran oportunidad al país con la selección de ambos.