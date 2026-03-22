Delcy Rodríguez activa plan de ahorro eléctrico ante ciclo de calor extremo

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado la activación de un plan nacional de ahorro eléctrico y de otras medidas preventivas ante el fenómeno del pasaje perpendicular de los rayos solares.

Texto: Últimas Noticias

Durante una reunión de alto nivel con el gabinete de servicios y obras públicas, así como autoridades de Corpoelec, Rodríguez advirtió que a partir de hoy se inicia un periodo de 45 días donde la radiación solar impactará directamente sobre el territorio nacional, lo que provocará un aumento significativo de las temperaturas y la sequía en todo el país.

Delcy Rodríguez anuncia nuevo plan de ahorro eléctrico ante ola de calor en los próximos días

La jefa de Estado encargada hizo un llamado urgente a la conciencia nacional para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica que permita mitigar el ascenso térmico. Explicó que el Ministerio de Energía Eléctrica publicará un protocolo de invitación para que la ciudadanía ajuste el uso de aires acondicionados a una temperatura no inferior a los 21 grados y proceda a la desconexión de equipos no esenciales.

En este sentido, Rodríguez instruyó al vicepresidente de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, el despliegue de una campaña informativa que oriente a las familias y a los organismos públicos sobre el uso racional del servicio durante esta contingencia climática.

Vigilancia técnica y prevención de incendios

Como parte de las líneas estratégicas, la mandataria ordenó el uso de drones térmicos para supervisar las áreas con mayor concentración de calor y prevenir afectaciones en el sistema de transmisión.

Asimismo, pidió la colaboración inmediata de gobernadores y alcaldes para intensificar los planes de pica y poda ante el posible incremento de incendios forestales que suelen impactar las líneas eléctricas durante este ciclo.

Rodríguez destacó que el Gobierno nacional trabaja en equipo para proteger la infraestructura y garantizar la continuidad del suministro a pesar de las exigencias que impone el clima actual.

Impacto de las sanciones en el servicio eléctrico

La presidenta encargada aprovechó la jornada para denunciar cómo el bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales han impedido la recuperación plena de este servicio esencial para la población. Subrayó que, aunque el sistema ha venido recuperando capacidad con esfuerzo propio, las sanciones limitan la respuesta ante una demanda que crece junto a la economía del país.

Concluyó ratificando la necesidad de que cesen las agresiones financieras contra Venezuela para consolidar los proyectos estratégicos de estabilización energética que el pueblo demanda.