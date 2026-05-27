Leonel Ruiz presenta “El Martillo de los Utópicos”: Un homenaje a Aquiles Nazoa en sus 106 años 🗓

El maestro de Barlovento celebra al poeta del pueblo en el Celarg, con entrada libre y un solo costo: un abrazo.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

En una reciente emisión del Noticiero Cultural Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Angie Vélez conversó con el reconocido pianista, compositor y trovador venezolano Leonel Ruiz sobre su próximo concierto en el Celarg (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos). Lo que en la entrevista se presentó como “Caracas Mítica y Espiritual”, y bajo el nombre de “El Martillo de los Utópicos”, adquiere ahora una dimensión aún más profunda: se trata de la sexta edición de un ciclo dedicado a honrar la memoria del gran poeta popular venezolano Aquiles Nazoa, quien estaría cumpliendo 106 años en mayo.

La actividad, que se realizará el jueves 28 de mayo a las 4 de la tarde en el Celarg, es una iniciativa del proyecto iberoamericano “El Canto de Todos”, con el apoyo del doctor Pedro Calzadilla. La entrada es completamente libre, y como el propio Leonel Ruiz bromeó durante la entrevista, “el único costo es que en la entrada, cada persona que vaya entrando, debe darle un abrazo”.

Aquiles Nazoa: el cronista del pueblo desde El Guarataro

La nota de prensa difundida por El Canto de Todos contextualiza el significado de este homenaje. Aquiles Nazoa nació en mayo de 1920 en El Guarataro, una popular barriada caraqueña de la parroquia San Juan. Allí, en “la Caracas con su insurgente genética paridora y hacedora de grandes venezolanos”, se forjó un poeta, narrador, teatrero, muñequero, comunicador y cronista de su propia ciudad. Nazoa, quien falleció en 1976, es considerado una de las voces más auténticas de la poesía popular venezolana, autor de obras como “Poesía para niños”, “Canto a la ciudad” y “El burro flautista”, quien con su verso sencillo y profundamente humano supo retratar las alegrías y miserias del venezolano común.

La nota de prensa destaca que, en el contexto geopoético y geopolítico actual, “la palabra de nuestro insigne caraqueño sabrá darnos senderos para la resistencia y la esperanza”. Aquiles Nazoa, definido como “kaleidoscopio, filosofía para la identidad”, sigue siendo una luz para quienes creen en la cultura como herramienta de transformación social.

Leonel Ruiz, quien bautizó este ciclo como “El Martillo de los Utópicos” en honor al poeta Víctor Cisbal Zambrón, ha hecho de cada edición un espacio de encuentro entre la poesía, la música y la memoria histórica. El nombre del ciclo evoca la imagen del martillo como herramienta de construcción y también como símbolo de lucha, siempre en manos de aquellos que se atreven a soñar con un mundo más justo.

Un elenco de lujo para una tarde de Mayo

Durante la conversación, Leonel Ruiz adelantó que lo acompañarían Nathaly Pérez en la voz, el poeta y cantante José Rafael Naranjo, el cuatrista George Pérez y Nicanor Cifuentes.

Nicanor Cifuentes es una figura reconocida en el ámbito de la poesía y la animación cultural venezolana. Su presencia como presentador del evento es un acierto, pues su voz y estilo se alinean perfectamente con el espíritu desenfadado y profundamente humano de Aquiles Nazoa. Por su parte, José Rafael Naranjo, descrito como “poeta y cantante”, representa esa fusión entre la palabra dicha y la palabra cantada que caracteriza al martillo utópico.

Leonel Ruiz, oriundo de Barlovento —la cuna del tambor y las fiestas de San Juan—, es el anfitrión ideal para esta celebración. Pianista de formación clásica, ganador del Concurso Nacional de Piano Rosario Marciano en 2008, y alumno del maestro Gerry Weil, Ruiz ha sabido fusionar las raíces afrovenezolanas con la libertad del jazz y la poesía social. Su proyecto “Mere Mere con Pan Caliente” es un crisol de sonidos ancestrales y contemporáneos, y en esta ocasión pondrá su piano al servicio de la memoria nazoísta.

Un espacio necesario para la esperanza

Se preguntó a Leonel Ruiz por qué el público no debería perderse este concierto y el músico respondió con honestidad: “Porque son pocos los espacios que hay en esta ciudad, en estos momentos, para esta canción que tiene que ver con la trova, con la construcción de autor, con la canción social”. En una ciudad donde la oferta cultural a veces se ve limitada por las dificultades económicas y la falta de infraestructura, iniciativas como “El Martillo de los Utópicos” se convierten en faros de resistencia.

“En un contexto como el que tenemos ahorita en Venezuela y en este mundo, donde hace falta mucho la esperanza, mucho el abrazo, mucho la poesía, hay que encontrarlo y no se lo puede perder”, afirmó Ruiz. Y la convocatoria es precisamente esa: un abrazo. El único costo de entrada es un abrazo a la salida o a la llegada, un gesto que restaura la confianza y el calor humano en tiempos de frialdad y distancia.

El Celarg, espacio que ha sido cuna de encuentros intelectuales y artísticos en Caracas, abre sus puertas una vez más para recibir a quienes quieran celebrar la vida y la obra de Aquiles Nazoa. El poeta de El Guarataro, que cantó a la ciudad con sus luces y sombras, sigue vigente. Sus versos, como los del propio Leonel Ruiz, nos recuerdan que la poesía no es un lujo sino una necesidad del alma.