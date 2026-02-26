Juramentan al Fiscal General Larry Davoe y al Defensor del Pueblo Tarek William Saab como encargados temporales

La Asamblea Nacional designó este miércoles al abogado especialista en derechos humanos Larry Devoe como Fiscal General encargado, así como a Tarek William Saab como Defensor del Pueblo encargado.

Tras el enuncio por el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez, de la renuncia de Tarek William Saab como Fiscal General, Rodríguez declaró que conforme al procedimiento constitucional, el Parlamento deberá conformar un comité de postulaciones y, entretanto, se designaría un encargado para el cargo.

Tras finalizar la sesión ordinaria en la cual se aprobó por unanimidad la Ley de la Cruz Roja Venezolana, la directiva de la Asamblea Nacional se reunió en el salón de Los Escudos, donde se procedió al juramento de los funcionarios.

Primeramente, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez rindió juramento al abogado Larry Davoe, como fiscal general encargado, quien expresó:

“Juro cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes relacionadas con el ejercicio de la función del Ministerio Público. Juro trabajar sin descanso para contribuir a consolidar un sistema de justicia de altura de nuestro pueblo. Un sistema de justicia que deje atrás los escritos, la discriminación que históricamente ha heredado. Un sistema de justicia que reconozca y haga patente el postulado reconocido en el artículo 26 de nuestra Constitución, lo juro en consecuencia”.

Seguidamente, Rodríguez procedió a juramentar a Tarek William Saab, quien expresó:

“Juro, en nombre de una Constitución que en su título 3, que habla de los derechos humanos, los deberes y garantías constitucionales, que coordinamos como presidente de esa comisión en la Constituyente, redactar junto con el Movimiento Popular de este país y el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, estar a la altura nuevamente, una importante responsabilidad, la cual asumimos un tiempo sumamente difícil durante los años 2015, 2016 y algunos meses del año 2017. Juro que la épica que nos tocó cumplir con dignidad y honor como fiscal general de la República para mantener la convivencia democrática, la paz, ante agresiones jamás vistas en la historia reciente de nuestro país, donde pudimos nosotros mirar cómo en ese período que nos tocó asumir el Ministerio Público, tuvimos que enfrentar agresiones extranjeras, intentos de magnicidio, incursiones marítimas, estilo mercenario como la Operación Gedeón, intentos de golpe de estado como el de abril 2019, intento de atentado con drones, 4 de agosto 2018, entre tantas otras acciones que en el momento oportuno, salvaguardando la paz republicana, logramos mantener. Además quisiera, ciudadano presidente, Jorge Rodríguez, enaltecer la labor de los funcionarios que nos han acompañado durante ese tiempo para crear programas inéditos en la historia del Ministerio Público, programas de atención a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, la defensa de las mascotas, que juro vamos a seguir realizándo a través del mandato de la Defensoría del Pueblo. Lo Juro”.

Designación del Comité de Evaluación Preliminar

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, tras el anuncio por parte del presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, de las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la designación del Comité de Evaluación Preliminar.

Este cuerpo colegiado tendrá la responsabilidad de iniciar el proceso para la selección de los nuevos cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

La instancia parlamentaria estará presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien coordinará las labores de este equipo multidisciplinario integrado por parlamentarios de diversas tendencias políticas, para garantizar el cumplimiento de los lapsos legales.

El comité quedó conformado por los siguientes diputados y diputadas:

Rodbexa Poleo

Gloria Castillo

Willys Medina

Carlos Mogollón

Carolina García

Roy Daza

José Villarroel

Pablo Pérez

Bernabé Gutiérrez

Julio Hernández

Antonio Ecarri

Luis Romero

La misión inmediata de este Comité Preliminar será avanzar en la conformación del Comité de Postulaciones, que se encargará de recibir, evaluar y seleccionar los perfiles de los ciudadanos que aspiran a dirigir la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.