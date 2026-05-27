Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida exaltará a Fruto Vivas con talleres de cultura nacional

El jefe de la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, Tarek William Saab, informó que se rendirá homenaje al maestro Fruto Vivas a través de conversatorios sobre arquitectura popular, para recordar el gran legado de este venezolano.

Texto y Foto: Prensa FMN

El anuncio lo hizo Saab durante un taller sobre identidad y cultura realizado en el Liceo Fermín Toro, en Caracas, donde se abordó el fortalecimiento de la educación sobre las raíces venezolanas entre los jóvenes. Al respecto, explicó que la cultura es la salvación de un pueblo y constituye su reserva moral.

El evento contó con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, despacho dirigido por Raúl Cazal, y contó con la presencia de la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean.

Durante la jornada, importantes expertos compartieron sus conocimientos con profesores, académicos y estudiantes. Entre ellos se encontraba Cósimo Mandrillo, presidente de Monte Ávila Editores, quien habló sobre la literatura nacional; además, explicó cómo los libros ayudan a rescatar la historia de Venezuela.

Benito Yrady, docente, escritor e investigador, también participó en la actividad, en la que conversó acerca de la importancia de recuperar y mostrar el patrimonio histórico del país. Mientras tanto, Luisa «Luisín» Pérez Madriz, Premio Nacional de Cultura, instruyó sobre la cultura afrodescendiente y el pueblo de Curiepe, estado Miranda.

Saab aseguró que estas actividades forman parte de la nueva etapa de la gran misión, que nació en 2024. Además, cumplen con sus ocho vértices para enaltecer la identidad cultural.

Informó que estos talleres de formación se van a repetir en otras escuelas y parroquias. El plan para todo el año incluye llevar estas enseñanzas a las regiones del centro, oriente, los Andes, Guayana y el occidente de Venezuela.