Asamblea Nacional autoriza designación de Ernesto Villegas como embajador en la Unesco

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Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó la designación del periodista Ernesto Villegas Poljak como embajador permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Texto: Últimas Noticias

El diputado Adolfo Pereira, integrante de la Comisión de Política Interior, presentó el informe ante la plenaria y destacó que Venezuela forma parte de este organismo multilateral desde 1946.

«La participación de Venezuela en la Unesco permite a nuestro país fortalecer políticas culturales contra el tráfico ilícito de bienes de interés cultural», señaló Pereira. Asimismo, recordó que, durante la gestión del presidente Hugo Chávez, el organismo declaró al territorio venezolano como libre de analfabetismo.

Respecto al perfil de Villegas, el parlamentario subrayó su trayectoria como periodista, político y escritor. En el ámbito comunicacional, resaltó que se desempeñó como presidente de Venezolana de Televisión (VTV), además de haber sido fundador y presidente del diario Ciudad Caracas.

En su carrera política, el legislador mencionó que Villegas ocupó los cargos de jefe de Gobierno del Distrito Capital, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, ministro de Comunicación e Información y ministro para la Cultura.

Finalmente, en su faceta literaria, destacó que es autor de obras como «Abril, golpe adentro», trabajo por el cual recibió el Premio Nacional de Periodismo.

Tras la exposición se sometió la designación a votación, la cual resultó aprobada. En consecuencia, se ordenó notificar el nombramiento al canciller Yván Gil.

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