Defensora del Pueblo celebra recientes excarcelaciones y ratifica acompañamiento a familiares del grupo Pdvsa-Obrero

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, celebró las excarcelaciones en el caso PDVSA-Amuay, calificándolas como un paso positivo en el marco de las garantías procesales y el respeto a los derechos humanos.

Texto: Comunicaciones Defensoría del Pueblo

La titular del órgano defensorial había recibido en días recientes a representantes del grupo de familiares y esposas de ciudadanos procesados en la causa PDVSA – Obrero que involucran a trabajadores de las instalaciones en los estados Anzoátegui, Falcón, La Guaira y Caracas, quienes consignaron ante su despacho

un documento detallado con el estatus jurídico actual de los ciudadanos que aún permanecen bajo reclusión.

Por ello, González Lobato enfatizó que estas medidas de libertad refuerzan la ruta del diálogo institucional y motivan a la Defensoría del Pueblo a seguir avanzando con mayor firmeza.

Además ratificó el compromiso inquebrantable de mantener el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a las madres, esposas y familiares de los trabajadores que aguardan por una resolución judicial.

“Nuestra labor no se detiene aquí. Seguiremos activando todos los mecanismos institucionales a nuestro alcance para evaluar cada caso pendiente. Esta Defensoría mantiene sus puertas abiertas para acompañar a las familias en cada paso del camino”, concluyó González Lobato.