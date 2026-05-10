Muestra “Portadores: memoria de un pueblo” exalta la riqueza de la cultura tradicional carabobeña

A través de la muestra “Portadores: memoria de un pueblo”, en el Museo de la Cultura, en Valencia, se rinde un merecido homenaje a los hombres y mujeres que, con dedicación y compromiso, preservan y transmiten los saberes ancestrales vinculados a las manifestaciones tradicionales del estado Carabobo.

Prensa MPPC (T: Claudia Hernandez / F: Roiner Ross)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, hizo un recorrido por dicha exposición a la que describió como un encuentro emotivo y directo con las raíces de la identidad venezolana. Junto a la primera dama de Carabobo, Nancy de Lacava, el ministro visitó la exhibición, que ofrece un recorrido visual por expresiones tradicionales como los Pastores de Aguas Calientes y San Joaquín, el Baile de la Hamaca, el Velorio de la Cruz de Mayo, el Baile de Burras y Burriquitas, el culto a San Juan Bautista, los Diablos Danzantes de Corpus Christi, la Parranda Central y el Joropo con violín.

A su paso, el titular de Cultura resaltó el gran significado de esta presentación como experiencia formativa para las nuevas generaciones. “Hemos sido testigos de un verdadero viaje en el tiempo que va hacia nuestros ancestros, pero también hacia nuestro presente. Es la historia viva de nuestra Patria. Aquí están nuestros niños y niñas. Por ellos estamos de pie, trabajando”, dijo.

En tal sentido, Cazal destacó la relevancia de las políticas culturales como garantes de esa tarea difusiva que fortalece nuestro valor como pueblo soberano. “En esta tierra carabobeña vimos nacer nuestra independencia en una gran batalla librada por nuestro pueblo y liderada por el Libertador Simón Bolívar. Hoy también estamos dando la batalla, pero desde la trinchera cultural, porque es la cultura la que nos mantiene vivos y con la frente en alto”, afirmó.

Por su parte, la primera dama de Carabobo, Nancy de Lacava, invitó a visibilizar a los cultores y cultoras, que han mantenido vivas tradiciones con más de un siglo de historia, como el Baile de la Hamaca de Puerto Cabello, que cuenta con más de 155 años de vigencia. “Estamos muy orgullosos de esta hermosa exposición e invitamos a todos los venezolanos y venezolanas a llenarse de esta energía a través del quehacer que nos brindan estos exponentes. Mi corazón se regocija de amor y ganas de seguir trabajando por nuestras comunidades unidas. Este museo es de ustedes”, expresó.

Durante la jornada, cultores y cultoras compartieron conocimientos sobre sus tradiciones y realizaron presentaciones en vivo. Ya para marcar el fin de la visita, las autoridades recorrieron el área de “Semilleros”, una zona interactiva en la que niños y niñas se apropian de su herencia cultural a través de cantos, juegos y actividades puntuales relacionadas con cada expresión en particular.