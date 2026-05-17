Defensoría del Pueblo lamenta fallecimiento de Carmen Teresa Navas

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este domingo en la noche, “lamentando profundamente el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas”. En el comunicado, firmado por la Defensora Eglée González Lobato, se hace llegar hasta sus hijos, familiares y allegados “nuestras más sinceras palabras de condolencias por tan lamentable pérdida”.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Los periodistas Maryorin Méndez y Rafael Hernández, quienes mantenían cercanía con la familia de la Sra. Navas, de 81 años, confirmaron su fallecimiento este domingo a las 7 de la noche.

La señora Navas se hizo conocida por la continua búsqueda de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, quien había sido detenido el 3 de enero de 2025. La señora afirmaba que, desde su detención, no había podido hablar con su hijo y no sabía en dónde estaba, aún cuando había visitado varios centros penitenciarios.

El pasado 7 de mayo de 2026, el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios informó que Víctor Hugo Quero Navas había muerto en el Internado Judicial Rodeo I el 24 de julio de 2025 “por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Su muerte no había sido informada a sus familiares porque presuntamente “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”, según el comunicado.

Ese mismo día 7 de mayo, el Ministerio Público informó el inicio de una investigación, solicitada también por la Defensoría del Pueblo, que el día 3 de mayo había recibido a la Sra. Navas. El día 8, el cuerpo de Quero Navas fue exhumado por los cuerpos de investigación, según informaron medios internacionales. Fue identificado por la señora Navas y se le hizo una autopsia, para luego hacerse un sepelio privado en el Cementerio del Este.

El caso causó una gran conmoción en la opinión pública venezolana.