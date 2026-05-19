Cojedes celebró los 226 años del culto a San Pascual Bailón

El pueblo de Ricaurte, en el estado Cojedes, rindió festivo culto a su muy querido patrón protector, San Pascual Bailón, como parte de la devoción que ese poblado llanero manifiesta desde hace 226 años. El sagrado jolgorio tuvo lugar en la Comuna “Revolución Ricaurtense” de la parroquia Libertad, lugar considerado como centro de interés en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de esa entidad llanera central.



Texto y Foto: Gabinete de Cojedes

Este encuentro comunitario congregó a unas 400 personas, en armónica representación de todos los sectores de la localidad, unida por el amor común a San Pascual, conocido por atender peticiones concernientes a la salud, el buen término de las cosechas y la aparición de objetos extraviados.

El momento de mayor significación de esa jornada lo protagonizó la señora Tomasa Mendoza, quien a sus 89 años de edad dio viva muestra de su fe inquebrantable para con su santo custodio, al que año tras año paga su festiva promesa. La presencia de Tomasa marcó vivo testimonio de la continuidad, el respeto y la transmisión de estos saberes ancestrales, que van de generación en generación.

La jornada estuvo impregnada de ritmo y movimiento, gracias a la colorida puesta en escena de las agrupaciones “Danza Tradicional Fundación San Pascual Bailón” y “Danza Yolanda Ortiz”, mientras la imagen del adorado San Pascual Bailón –una talla en madera del siglo XIX que ostenta el título de Patrimonio Cultural de Cojedes– es llevada por un promesero, escoltado por el ondear de centenares de pañuelos agitados por sus fieles.

De igual modo, los niños, niñas y adolescentes brindaron valor a la festividad al brindar una Feria Gastronómica organizada por varias instituciones educativas de la localidad, en la que los platos y dulces tradicionales dieron de qué hablar.

La realización de este popular encuentro contó con el apoyo de la Alcaldía del municipio Ricaurte, junto a la Gobernación del estado Cojedes, el Instituto Regional de Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, juntos en la defensa y difusión de las tradiciones.