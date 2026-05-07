Fiscalía anuncia investigación tras confirmarse la muerte, hace 9 meses, de un privado de libertad buscado por su madre

Este jueves en la tarde, el Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, privado de libertad quien había sido detenido el 3 de enero de 2025, y cuya madre, Carmen Teresa Navas, había mantenido una intensa búsqueda y alegaba que, desde entonces, no había podido dar con el paradero de su hijo.

Texto: Últimas Noticias y Alba Ciudad (LBR)

El comunicado oficial confirmó que Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 luego de ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Fue inhumado el 30 de julio.

El texto señala lo siguiente:

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en atención a los requerimientos formulados por los órganos del sistema de justicia, informa: El día 10 de marzo del 2026 el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inicia investigación bajo noticia criminis por conocimiento a través de redes sociales de la presunta desaparición del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, CIV-11.204.662; el día 12 de marzo del 2026 compareció ante ese órgano por citación, la ciudadana Carmen Teresa Navas, quien se identifica como madre del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, a fines de conocer la denuncia pública realizada. Posteriormente, el 25 de marzo del 2026 se recibió ante este despacho oficio del órgano de investigación solicitando información sobre la ubicación del ciudadano antes indicado, dando inicio al proceso de revisión de expedientes para determinar su ubicación. Luego de examinar el caso, se verificó que el ciudadano fue detenido el 03 de enero de 2025 siendo recluido en el Internado Judicial Rodeo I. Durante su proceso de reclusión, el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. En fecha 15 de julio del 2025 fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo, luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25pm, falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, según consta en el certificado de Acta de Defunción, número 2635, folio 135, tomo 11, de fecha 30 de julio del 2025, correspondiente al Registro Público de la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador del Distrito Capital. En este sentido el privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se coloca a disposición ante las autoridades competentes para la revisión del caso, expresa sus condolencias a la familia y garantiza la entrega de sus restos. Caracas, 07 de mayo de 2026

Desde el mes de febrero de 2026 pueden ubicarse videos en redes sociales de la señora Carmen Navas, de 81 años, afirmando que ella había ido seis veces al internado judicial El Rodeo I, ubicado en las afueras de Guatire, estado Miranda, y que las autoridades le habían asegurado que su hijo no se encuentra allí, aún cuando los tribunales así lo aseguraban.

Un vídeo de ella el 24 de febrero de 2026, conversando con jóvenes que acababan de ser liberados por la Ley de Amnistía y preguntándoles si habían visto a su hijo, se hizo viral en redes sociales.

Defensoría del Pueblo solicita investigación

Tras conocerse el comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, la Defensoría del Pueblo, dirigida por Eglée González Lobato, emitió un comunicado señalando que “es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”.

A continuación, el texto del comunicado:

COMUNICADO OFICIAL

Caracas, 7 de mayo de 2026 La Defensoría del Pueblo expresa su profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, quien permanecía detenido desde el 3 de enero de 2025. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, especialmente a su madre, la señora Carmen Teresa Navas, con quien sostuvimos una reunión en días recientes para escuchar su caso y reiterar nuestro compromiso con la protección de sus derechos y el acompañamiento institucional correspondiente. Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia. Este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país, avanzando hacia un verdadero proceso de reconstrucción institucional y de garantía efectiva de los derechos humanos. Eglée González Lobato

Defensora del Pueblo

El pasado domingo 3 de mayo, la Defensora del Pueblo informó que se había reunido con la Sra. Navas, quien pedía investigar el paradero de su hijo.

“Luego de una cordial y extensa conversación, la titular del poder ciudadano expresó su solidaridad con la señora Navas y se comprometió con ella a trabajar arduamente, para poder encontrar respuestas en el caso de su hijo. Para ello su tren ejecutivo y legal se encuentra realizando los enlaces y las diligencias necesarias con los entes del Estado”, señala una nota de prensa de la Defensoría.

Sin embargo, el pasado martes 5 de mayo medios privados aseguraron, tomando como fuente a un abogado miembro de una organización no gubernamental, que el Tribunal Segundo de Control negó una solicitud de amnistía presentada a favor de Víctor Hugo Quero Navas.

Fiscalía inicia investigación y ordena exhumación forense

Posteriormente, este jueves 7 de mayo en la noche, el Fiscal General de Venezuela, Larry Devoe, informó del inicio de una investigación por este caso, comisionándose a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos. Además, ordenó “realizar con prontitud la exhumación del cadáver del ciudadano antes identificado”.

El comunicado señala:

El Ministerio Público anuncia el inicio de una investigación penal en relación con la muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, titular de la cédula de identidad número V-11.204.662, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I, desde el 3 de enero de 2025. Para el desarrollo de esa investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial. Como parte de la investigación, se ha ordenado realizar con prontitud la exhumación del cadáver del ciudadano antes identificado, con un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. El Ministerio Público ratifica que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión. Caracas, 07 de Mayo de 2026

Comunicados