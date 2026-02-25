Asamblea Nacional recibe renuncia del Fiscal General y del Defensor del Pueblo

La Asamblea Nacional (AN) recibió, este miércoles, las comunicaciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, en las que anuncian la renuncia a sus cargos.

Texto y foto: Prensa AN

Ante esta información, el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, informó que el Parlamento debe convocar al Comité de Evaluación de Postulaciones para el nombramiento de las nuevas autoridades.

También anunció que se designa a Larry Devoe como Fiscal General encargado de la República, y a Tarek William Saab como Defensor del Pueblo encargado.