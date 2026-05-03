Inaugurado el 3er Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios como símbolo de la creación audiovisual nacional 

Con la participación de estudiantes, autoridades y figuras del ámbito cultural, se inauguró el 3er Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios en las instalaciones de Cinepic, en La Candelaria, Caracas.



Texto: Claudia Hernández / Foto: Juan Lacruz

Durante el acto, la directora del festival, Ariam Prado, dio a conocer que, de un total de 147 piezas postuladas, fueron seleccionadas 47 que se exhibirán al público hasta el jueves 21 de mayo, en horario de 3:00 p.m a 6:00 p.m., en la sala 6 del mencionado recinto cinematográfico. Las obras se inscriben en las categorías de Ficción, Documental y Escuelas de Cine y Talleres Permanentes.

Prado también informó que esta edición cuenta con producciones de casas de estudio e instituciones de todo el país: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Escuela de Medios y Producción Audiovisual (Empa), Universidad Audiovisual de Venezuela (UAV), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Santa María, Inces, Unearte, Universidad Católica Santa Rosa, (UCSAR), Universidad de Los Andes (ULA), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Barquicinema, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), Universidad Rómulo Gallegos, Escuela de Artes y Efectos, Escuela de Medios de Oriente e Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre de Guayana. Además, participa la Universidad O’ Higgins, de Chile.

La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien celebró la voluntad creadora de los realizadores audiovisuales que participan en el evento.

Asimismo, felicitó al personal docente que promueve la creación cinematográfica como herramienta para construir “el imaginario que se necesita, el imaginario de la patria y de nuestra generación”.

“El cine es memoria. Por eso no desaparecerá. Aquí vamos a ver una muestra de la vibrante formación que tenemos en nuestras universidades”, indicó Cazal.

Como parte de la inauguración, los presentes disfrutaron de la proyección de “Lili”, un cortometraje realizado por estudiantes de la Unearte, como parte del proyecto “Claqueta inicial”, impulsado por la organización del festival.

La clausura de esta fiesta del cine universitario se llevará a cabo el viernes 22 de mayo, con una ceremonia de premiación al Mejor cortometraje y a las subcategorías de edición, guion, sonido, actuación, dirección de arte y dirección de fotografía. Asimismo, se entregará el premio de la prensa al mejor afiche de cortometraje.

El 3er Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios cuenta con el respaldo del Centro Nacional de Cinematografía (CNAC), la Villa del Cine, Amazonia Films y la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (TVFANB), instituciones que afianzan el compromiso del Estado con la producción, promoción y difusión del cine nacional.